Foro Penal: Amnistía propuesta por AN debe tener el respaldo de las víctimas

ND / 18 ene 2019.- Representantes del Foro Penal Venezolano, indicaron este viernes que la Ley de Amnistía que propone la Asamblea Nacional para militares y civiles que se sumen a su intención de una transición política en el país, debe tener un respaldo absoluto de las verdaderas víctimas de la represión y la violación a los derechos humanos en el país.

El abogado Gonzalo Himiob recalcó que ante la posible creación de una comisión de la verdad, la Corte Penal Internacional podría no actuar sobre Venezuela.

“Lo primero de una Ley de Amnistía es tomar en cuenta a la ciudadanía, y muy especialmente a quienes han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos. En segundo lugar, entender que la comisión de la verdad es un mecanismo, pero no el único en situaciones de justicia de transición. Tenemos que ver si es posible, cambiando el esquema político, que la justicia pueda ser alcanzada tanto a nivel interno como internacional, y hacemos una advertencia muy clara, adelantar y promover la creación de una comisión de la verdad puede neutralizar de manera definitiva cualquier pretensión de que la fiscalía, ante la CPI, inicie una investigación sobre los graves crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela”, explicó Himiob en rueda de prensa.

Reiteró que una propuesta de este tipo, “es contraria a lo que se recomienda internacionalmente”.

Sobre el articulado en sí de la Ley de Amnistía, Gonzalo Himiob puntualizó que el texto es “completamente diferente” al que se le planteó a la Asamblea Nacional en un momento determinado.

“Presentamos ante la Asamblea Nacional una iniciativa de Ley de Amnistía, pero no fue verdaderamente tomada en cuenta, el texto que se promulgó es totalmente diferente al que se había sugerido y de allí comenzaron una serie de equívocos y errores que dieron lugar a que esa amnistía general para presos políticos no se hiciese realidad”, comentó.

Pidió a los actores políticos explicar y establecer las diferencias entre amnistía y otorgamiento de beneficios procesales, “no se puede conceder amnistía a quienes incurrieron en crímenes de guerra o de lesa humanidad”, advirtió el abogado.

En ese sentido, Himiob anunció que han sido autorizados por la OEA para enviar semanalmente reportes que expliquen cómo va evolucionando la actuación política con su apego a los derechos humanos, pues consideran que en esa “necesidad” por calar con un discurso político, levantan expectativas que luego son -a su juicio- defraudadas.

“La única manera que conocemos para que, desde los factores políticos no se defraude a la población, es llamar la atención y el respeto al Estado de derecho, y nuestra vigilancia, a la que estamos invitando ONGs tiene que ver con eso, con la ciudadanía, controlando lo que están haciendo sus actores políticos, para evitar que sus iniciativas sean defraudadas, ya la OEA está de acuerdo con nosotros para que se envíen reportes semanales de cómo evolucionando la actuación política con su apego a los ddh”, informó.

Por su parte, Alfredo Romero, también representante del Foro Penal, se sumó al llamado de consultar y respetar a las víctimas antes de tomar cualquier decisión sobre esta ley de amnistía en particular.

“Uno de los elementos básicos es la satisfacción de la víctimas y establecer un esquema de no impunidad. Entendemos que las transiciones tienen un carácter político, pero nosotros como representantes de los derechos humanos tenemos que incluir la satisfacción de las víctimas y saldremos en su defensa, llámese como se llame. Si aquí se desliga la sociedad civil de ese proceso, estamos cometiendo un grave error. No podemos dejar que simplemente los actores políticos se miren simplemente al espejo. Que el proceso de transición se lleve a cabo, pero que satisfaga al pueblo, que son las víctimas de la represión!, subrayó.

Romero consideró que “jamás” se debe beneficiar a quienes son violadores de derechos humanos. “Una persona que esté señalada como torturador sistemático de un grupo de personas, donde hay testigos, esa persona ¿usted la va a beneficiar con una amnistía? ¿Qué va a decir las víctimas? Dentro de este sistema hay muchachos, soldados, oficiales, policías, que son victimas del mismo sistema, para comer tienen que trabajar dentro de la policía, cumplir una determinada orden, a lo mejor no están involucrados en una violación a ddhh pero no supieron que decir, habría allí que analizar la amnistía entonces, pero quien ha dado orden de tortura esa persona no se puede excluir del proceso de justicia”.

Y agregó: “No estamos diciendo que eso vaya a ocurrir, estamos previniendo, nosotros invitamos a que se llamen a las organizaciones de Derechos Humanos para esa solución pacífica del contexto crítico”.

