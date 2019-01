FIM: Organizaciones civiles deben expresar su apoyo a Guaidó para disipar la incertidumbre

ND / 29 ene 2019.- El Frente Institucional Militar emitió este lunes un comunicado instando a todas las organizaciones de la sociedad civil a expresar su apoyo al “presidente encargado” Juan Guaidó. El propósito es disipar “la incertidumbre y la confusión que imperan en estos aciagos momentos”.

A continuación el texto del comunicado:

La Junta Directiva del Frente Institucional Militar (FIM), en representación de todos los oficiales Generales y Almirantes, oficiales superiores, oficiales subalternos y tropa profesional, dignos integrantes de nuestra organización de militares venezolanos, y en cumplimiento al sagrado juramento que ofrecimos de por vida, tenemos la obligación moral y constitucional de hacer un llamado a las diferentes organizaciones de la sociedad civil para que hagan público un pronunciamiento en apoyo a la restitución de la efectiva vigencia de la Constitución y respaldo al nuevo Presidente Interino Juan Gerardo Guaidó Márquez.

La justa solicitud que respetuosamente les hacemos, es posterior a nuestro pronunciamiento, del mismo tenor, y al llamado que también hiciéramos a los miembros de la Fuerza Armada Nacional para hacer lo propio.

Los tiempos de crisis y desasosiego que vive el pueblo de Venezuela demandan la participación activa y protagónica de las organizaciones de la sociedad civil como los diferentes partidos políticos, las federaciones de colegios y gremios profesionales y sus diferentes colegios regionales, a las Academias Nacionales, Federación de Centros de Estudiantes, Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU), la Federación empresarial, los sindicatos de trabajadores, la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, Organizaciones no gubernamentales (ONGs) y sociedad civil en general para coadyuvar a la restitución de vigencia de la Constitución de la República conforme establece su artículo 333.

La incertidumbre y confusión que impera en estos aciagos momentos se disiparían conforme al elocuente pronunciamiento de las diferentes organizaciones sociales, lo que contribuiría grandemente a la paz nacional y a acompañar el proceso político y constitucional en pleno desarrollo y avance en nuestro país.

Es importante destacar que, como todos sabemos, la ONU, la OEA, la Unión Europea, el Grupo de Lima y la gran mayoría de gobiernos del mundo y diversas organizaciones de Derechos Humanos como HWR, entre otras, se han pronunciado en apoyo al Presidente de la Republica interino Diputado Juan Guaidó Márquez como corresponde a nuestra Constitución y al derecho a ser libres. Nuestro país demanda ejemplos de historia.

Convencidos de la conciencia política y organizacional de los diferentes gremios de la sociedad civil, nos ofrecemos con absoluta convicción de solidaridad por la causa de la justicia y libertad de Venezuela.

Caracas, 28 de enero de 2019

Por el Frente Institucional Militar, suscriben:

Junta Directiva

Vicealmirante Rafael Huizi Clavier (Presidente)

General de Brigada (Ej.) Teodoro Díaz Zavala. (Vice-presidente)

Coronel (Ej.) Rubén D. Bustillos Rávago (Secretario de Organización)

Coronel (Ej.) Luis Enrique Sucre (Representante del Ejército)

Capitán de Navío Pedro Betancourt (Representante de la Armada)

General de Brigada (GN) Simón Figuera Pérez. (Representante de GN)

Coronel (Av.) Ángel Rodríguez Campos (Representante de la Aviación)

General de División (Av) Manuel Andara Clavier (Ex Presidente del FIM)

General de Brigada (Ej) Juan Antonio Herrera Betancourt (Ex Presidente del FIM)

General de Brigada (GN) Miguel Aparicio Ramírez (Ex Presidente del FIM)

