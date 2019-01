Félix Seijas: Guaidó no puede ser presidente hasta que no tenga la apoyo de la FAN

Jhoan Meléndez / 14 ene 2019.- Félix Seijas, PhD en Estadística, aseguró este lunes que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, no dijo que era presidente por no contar con el respaldo de la FAN.

“Lo que dice él es que él tendría la competencia hasta tanto pueda realizar unas elecciones en los próximos 30 días, pero afirma que no tiene la fuerza real, cosa que es cierto. No puede decir que es presidente hasta no tener la fuerza del pueblo y la FAN”.

“Lo que está haciendo la oposición en este momento es buscar una posición de fortaleza. Ellos vivieron un 2018 muy duro en cuanto a su imagen, en cuanto a credibilidad y poder de convocatoria, que es lo que están buscando en este momento”, declaró al canal TV Venezuela.

Lea más: Expresidentes reconocen a Guaidó como mandatario “encargado”

.@felixseijasr, analista político, aseguró que @jguaido no dijo que era presidente de Venezuela porque aceptó que “no tiene apoyo de la Fuerza Armada y ahorita, está buscando de rescatar la credibilidad y confianza del pueblo”. #LEV junto a @caroalca por: https://t.co/4HeIE2lAK4 pic.twitter.com/uT56ZPI9nB — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 14 de enero de 2019

vaya al foro

Etiquetas: FAN | Félix Seijas | Juan Guaidó