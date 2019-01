Félix Arellano: La idea de que la presión internacional va a aumentar es una absoluta realidad

Eugenia Morales / 14 ene 2019.- El internacionalista Félix Gerardo Arellano aseveró este lunes que toda la comunidad internacional está trabajando coordinadamente para buscar una ruta que permita restituir el orden democrático en Venezuela.

“Desde su primera declaración el Grupo de Lima estableció como objetivo fundamental el restablecimiento de la democracia en Venezuela y el respeto de los derechos humanos. El grupo sigue trabajando, sigue presionando. La última declaración adoptada es muy contundente, dejó en libertad a los países para adoptar posiciones mucho más duras de las que han adoptado hasta ahora. El panorama está claro y el libreto es previsible. En la medida que el Gobierno no plantee ningún cambio en ninguna política, la presión de la comunidad internacional va a continuar”, explicó en el programa radial La Fuerza es la Unión, transmitido por RCR.

Arellano indicó que “la idea de que la presión va a aumentar es una absoluta realidad. El Grupo de Lima no ha decidido que todos van a adoptar las mismas medidas, pero está abierto el mecanismo para que los miembros las adopten desde posiciones diplomáticas, como ya está ocurriendo. El caso de Paraguay, que ya rompió relaciones. Buena parte de los gobiernos del Grupo de Lima han llamado a consulta a sus diplomáticos, pero acaba de adoptar restricciones contra 100 altos funcionarios del Gobierno venezolano. La presión internacional avanza, todo esto es inédito”, sentenció.

Asimismo, aseveró que desde hace mucho tiempo no se hablaba de manera internacional sobre el reconocimiento del Gobierno en Venezuela. “Ahora estamos frente al hecho que no hay legitimidad en el Gobierno de Nicolás Maduro, de que no hay reconocimiento de la mayoría de los gobiernos democráticos del mundo”, sostuvo.

“Yo creo que en el trabajo del Grupo de Lima convendría que iniciaran contacto con el Gobierno de China. Creo que el Gobierno venezolano sigue jugando a la hipótesis de Corea del Norte de que no le importa el aislamiento en occidente”, puntualizó.

Acotó que “si el Gobierno de Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro, también sería factible que no pagara la renta petrolera, no comprara más petróleo. Eso ya no es descabellado, no está reconociendo al Gobierno que supuestamente administra esos recursos. De tal manera que, si no hay dinero, no va a haber los recursos para comprar las ajas Clap. Creo que aquí hay un escenario muy crítico para el Gobierno, porque además de la crisis financiera que ha venido creciendo, ahora va a tener dificultades para abastecer la caja Clap, que es el recurso de control social”, concluyó.

