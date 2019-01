Felipe Mujica: En el MAS aún no sabemos si vamos a la concentración del 23 de enero

ND / 17 ene 2019.- El presidente del MAS, Felipe Mujica, indicó este jueves que su organización política está evaluando la posibilidad de acompañar a la Asamblea Nacional a la convocatoria que hicieron para el 23 de enero, en rechazo y desconocimiento a Nicolás Maduro.

“No lo hemos decidido todavía, porque primero queremos saber de qué se trata. Eso no es una decisión de Felipe Mujica solamente, nosotros somos una organización política. Si vemos que esa movilización corre riesgo de convertirse en un evento de violencia que termine favoreciendo al gobierno lo diremos, nosotros no queremos ser responsables de actos que se cometan como en el pasado”, explicó Mujica en Vladimir a la 1, por Globovisión.

En particular sobre Juan Guaidó, Felipe Mujica prefirió no dar juicios de valor, sin embargo, dijo que Guaidó “está cumpliendo una responsabilidad, lo que pase de allí no depende de lo que él haga”, acotó.

Recalcó que el debate en el país no es si se reconoce o no a Nicolás Maduro como presidente, sino entender que es una realidad.

“Yo puedo decir que lo reconozco, que no lo reconozco, que es un usurpador o no, pero ese no es el problema, Maduro sigue estando allí, es una realidad. No le damos mayor valor o menor a lo del tema de usurpador, Maduro es una realidad, el chavismo es una realidad, desconocer eso y pensar que puedes hacer un diseño político sin asumir que eso está allí, es un error”, sostuvo.

Felipe Mujica aseveró que en el sector opositor “no hay una estrategia, lo que hay es la reiteración de lo mismo”, por eso hizo un llamado a la madurez y sensatez.

“Tratar de colocar las cosas donde deben estar, buscar una solución entre todos, tener una responsabilidad directa”, subrayó.

Mujica cerró la entrevista reiterando que el MAS solo asistirá a la concentración del 23 de enero cuando su organización política perciba garantías de que dicho evento no terminará en muertes, y reafirmó que el MAS es partidario de diálogo y salida “pacífica”.

