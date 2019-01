Zerpa admitió que facilitó “fraude” en destitución de diputados de Amazonas

El Pitazo / 15 ene 2019.- El magistrado desertor del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Crhistian Zerpa reconoció que su actuación en el Poder Judicial, siendo aliado del gobierno de Nicolás Maduro, permitió un fraude que dio paso a la desincorporación de los diputados de Amazonas, con cuya destitución se logró arrebatar a la “Unidad” la mayoría alcanzada en la Asamblea Nacional.

En entrevista concedida a Univisión, Zerpa aseguró que la estrategia buscaba neutralizar la victoria que la dirigencia opositora había alcanzado por la vía electoral.

“El CNE los declaró ganadores y en una primera etapa se alegaron delitos electorales. Como fase inicial se debía declarar la invalidación de esos resultados. Reconozco que facilité un fraude. En ese momento mi intención era procurar la paz, porque había un enfrentamiento entre la AN y Maduro. Creíamos que podía haber una guerra civil y eso me conllevó a mi a pensar que con mi firma contribuía a que el país se normalizará y que no se diera una confrontación mayor”, dijo.

Sobre la designación inconstitucional de los magistrados del TSJ, proceso en el cual él también fue designado, Zerpa de igual forma reconoció que fue una manera de reaccionar ante la pérdida de un espacio tan importante como el Parlamento.

“La designación del TSJ ocurre luego de la victoria de la oposición en las parlamentarias, fue una medida reactiva por haber perdido la asamblea. Asumo también mi culpa en eso”, señaló.

Zerpa reiteró que, pese a a haber compartido ideales del gobierno chavista, decidió desertar porque ya no quería ser cómplice de la destrucción del país.

“Yo no firme un cheque en blanco, como decimos en Venezuela, para apoyarlos aún en contra de mi propia voluntad. Siendo coherente con mis postulados con mi forma de pensar y mis valores democráticos decidí tomar esta decisión, alejarme de Maduro y el desastre de gobierno que él lleva adelante. Lo que he podido evidenciar es la creciente incompetencia de Nicolás Maduro para gobernar el país. Pero no solo eso es desorganización, es corrupción alrededor de le su entorno presidencial, su entorno cercano”, argumentó.

Etiquetas: Christian Zerpa | destitución de diputados de Amazonas | fraude