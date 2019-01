Eva Golinger: Hugo Chávez me hizo sentir incómoda preguntándome si yo daba masajes

ND / 20 ene 2019.- La abogada Eva Golinger reveló este domingo, en un documental preparado por la BCC, que Hugo Chávez la hizo sentir incómoda durante una entrevista para un libro al comentarle que él era el Presidente y preguntarle si daba masajes.

El video está en inglés. A continuación una traducción de todo lo que dijo Golinger.

“Estaba escribiendo un libro y quería una entrevista con él (Chávez)”

“Finalmente me llamaron y (cuando llegué) él estaba sentado en una mesa de su oficina privada, y tú sabes, yo tenía un grabador”.

“Comencé la entrevista y en un momento le pregunté algo que pienso que le disparó algo”.

“A partir de allí el ambiente dejó de ser amable. Me dijo: ‘Yo soy el Presidente. No me tengo que explicar. ¿Sabes?’ Y en ese momento apagó el grabador. Lo apagó. Y entonces empezó con todo esto, tú sabes, diciéndome: ‘el cuello me duele. ¿Tú das masajes?’ Eso fue bastante desagradable e incómodo. O sea, esa fue su reacción. Es un ser humano y aunque era incómodo para mí y nada más pasó, yo dejé la oficina pensando: ‘Tengo que salir de aquí ya’. Y él estaba fumando cigarrillos y todo eso que no se conocía públicamente y se comportó de esa manera. Yo me dice a mí misma: ‘Mi tiempo aquí se acabó’”.

Etiquetas: Eva Golinger | Hugo Chávez