Ernesto Rodríguez (FCU-UCV): El 23 de enero nos movilizaremos para demostrar que somos mayoría

ND /18 ene 2019.- El secretario de reivindicaciones de la Federación del Centro Universitario de la Universidad Central de Venezuela, Ernesto Rodríguez, aseguró este viernes la participación del movimiento estudiantil de la UCV a la convocatoria del 23 de enero hecha por la Asamblea Nacional.

“En principio queremos respaldar los cabildos abiertos, hemos tenido experiencias motivadoras, vemos como abuelas, tías, padres, hijos salen a la calle como ciudadanos, no vemos esa maquinaria política a la que estábamos acostumbrados. Es cierto, se han cometido errores, pero la gente está saliendo, porque quiere expresar el descontento. El 23 de enero saldremos para demostrar que somos mayoría, nos debemos permitir escuchar a la gente, esto es un pueblo sabio, que sabe lo que quiere, tenemos una oportunidad de oro”, expresó el estudiante en Primera Página, por Globovisión.

El joven estudiante no dejó a un lado las denuncias en torno a las carencias que presenta la UCV, actualmente.

“El comedor tiene más de tres años sin ofrecer las tres comidas: desayuno, almuerzo y cena; el tema de transporte también ha sido un problema que aqueja a todos los estudiantes, solo funcionan cuatro rutas, las urbanas no están funcionando. En cuanto a la beca, es un monto que no tiene sentido, 4 bolívares, con eso no pagas ni una camionetica. ¿Cómo están haciendo los muchachos que vienen del interior del país para vivir con esa beca y mantenerse en Caracas? Pero no es solo esto, hemos atravesado otros problemas graves como la diáspora, la deserción, muerte de compañeros, pero aquí estamos, con más ganas de recuperar este país”, expresó.

Sobre la deserción universitaria, el estudiante indicó que ronda entre 40 a 45 % de estudiantes que han abandonado las aulas de clase.

“Tratamos de manejar estadísticas precisas, pero hay jóvenes que simplemente se van de la universidad y no reportan su egreso, quedando aún registrados en sistema y eso dificulta precisar esta cifra”, aclaró Rodríguez.

Habló también de la “indolencia” por parte de las autoridades venezolanas de no solventar el problema de inseguridad que atraviesa la UCV. Explicó que a varias facultades le han robado cableado eléctrico, estudiantes atracados, incluso, heridos con armas de fuego, así como la venta de drogas en los pasillos.

“Hemos generado una serie de acuerdos, mesas de trabajo, con representantes del Ministerio de Interior y Justicia, pero han sido en vano, no ha existido la buena fe por parte de los sectores gubernamentales. Pedimos la creación de módulos policiales, pero no sé qué entiende el ministro por módulo policial y seguridad, porque instalar a dos policías, uno fumando un cigarro y el otro comiendo, no es la mejor seguridad para una universidad”.

Aun con esta problemática descrita por Ernesto Rodríguez, él considera que no es momento de quedarse en casa, asegura quedarse en Venezuela porque “ama” a su país y apuesta porque en el corto plazo todo mejore. “El llamado es a que estén tranquilos, aquí hay una juventud llevando un mensaje de liderazgo colectivo y no individual”, concluyó.

Etiquetas: Ernesto Rodríguez | FCU-UCV | Movimiento Estudiantil | UCV | Universidad Central de Venezuela