Ernesto Alvarenga: Maduro no puede ser juramentado este 10 de enero

especial Enrique Meléndez / 10 ene 2019.- Ernesto Alvarenga hace un llamado a quienes fueron sus homólogos durante los días de la Constituyente de 1999 para que, junto con la ciudadanía venezolana, ayuden a rescatar la Constitución. Agregó que Nicolás Maduro, a quien conoce desde joven, es un peón de Raúl Castro.

¿Usted no cree que se ha formado una falsa expectativa con motivo de este 10 de enero, como ha ocurrido con ciertas fechas en el país?

-Estamos ante una de las crisis más graves y más profundas; que hemos vivido como República. Este es un problema constitucional e institucional. El artículo 210 de la Constitución establece claramente que el presidente de la República debe ser juramentado el 10 de enero; después un proceso electoral, al final de cada período gobernativo.

-Si no es en la Asamblea Nacional es en el Tribunal Supremo de Justicia. Pero aquí hay un caso, que es muy grave: en la República Dominicana se llevaron a cabo unas conversaciones; un diálogo, y ese diálogo terminó en nada. No hubo ningún tipo de acuerdo, y el hoy presidente Maduro convocó a unas elecciones para el mes de mayo. Esas elecciones no se cumplieron con el debido proceso de la ley electoral, la abstención fue abrumadora y la observación internacional fue nula.

-Es decir, esas elecciones no se consideran válidas. La comunidad internacional no las consideró válidas. Me estoy refiriendo a la América Latina, EEUU, Canadá y la Unión Europea. Los países que avalaron ese proceso, no son sino los países satélites de Cuba: Nicaragua y Bolivia; además de Irán y Rusia; sólo que son países que no tienen, precisamente, gobiernos de corte democrático.

-Esto es sumamente grave; porque este 10 de enero Maduro se piensa juramentar como presidente electo, y no lo puede hacer, puesto que no ha sido elegido legalmente, y allí se genera una crisis institucional. No estoy señalando, como lo han hecho algunos sectores, que ese día se nombre un nuevo presidente. Pero siento que entramos a una profunda crisis; que agudiza más la situación de penuria, que estamos viviendo en Venezuela.

-Fíjate tú: tenemos un aislamiento económico-financiero. Estamos ante una serie de conflictos de carácter internacional. Quiere decir, que los funcionarios que ejercen en este momento cargos de funciones diplomáticas en el exterior, pasan a ser ilegítimos; porque han sido designados, para tal función, por un presidente, que ya no es legítimo. He allí la gran envergadura, que esto supone.

Pero, ¿usted cree que se puede dar una salida constitucional, con el apoyo institucional de las Fuerzas Armadas, como lo ha hecho ver Juan Guaidó?

-Esa es una obligación de las Fuerzas Armadas, y está establecido en los artículos 328 y 333 de nuestra Constitución, claramente, cuál es su función. No estoy hablando aquí de golpe de Estado. No; son salidas, que están contempladas constitucionalmente de carácter pacífico, y donde, desde luego, debe haber un proceso de negociación.

-Porque, si bien es cierto que Nicolás Maduro no puede continuar ejerciendo como presidente de la República; tomando en cuenta que las elecciones del 20M fueron fraudulentas; por lo que no fueron reconocidas; también es cierto que ese sector, afín al oficialismo, existe. De modo que debe haber una negociación que ponga unos límites y un tiempo para que se dé la transición en una forma pacífica.

¿Usted cree que Nicolás Maduro estaría dispuesto a repetir la historia de Carlos Andrés Pérez, en el sentido de renunciar a la presidencia?

-Hay una diferencia básica: Carlos Andrés Pérez fue un estadista; un hombre conocedor de política de Estado con proyección internacional demócrata; mientras que Nicolás Maduro es un peón de Raúl Castro. Eso hay que decirlo, y lo conozco desde joven. Castro tiene una responsabilidad muy grande; porque gobierna Cuba; gobierna Nicaragua y Venezuela, y de algún modo gobierna Bolivia. De modo que son peones, los que él tiene. Entonces, no hay comparación.

-Además, porque la Constitución de 1961 no establecía los mecanismos institucionales para la destitución del presidente de la República. Esa situación es corregida en la Constitución de 1999.

-Aprovecho la ocasión para hacerle un llamado a todos aquellos que en 1998 y en 1999 apoyamos un proceso de cambio, y hablamos de la V República, sobre todo, los que elaboramos la Constitución de 1999; que hoy estamos obligados, tanto como los profesores, como los obreros, los profesionales de todo tipo, incluido aquí los militares, como lo establece el artículo 333 de la Constitución, a restablecerla, plenamente.

-Maduro no puede ser juramentado este diez de enero. En ese sentido, tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios, para brindarle apoyo a la directiva de la Asamblea Nacional, como a la propia AN; que es legítimamente reconocida por el país y electa por una inmensa mayoría de los venezolanos.

¿Usted cree que el equipo de gobierno, que tiene en este momento Maduro lo puede ayudar a sortear la difícil situación, por la que atraviesa?

-La situación del país, más que la de Maduro es muy crítica. La realidad es que tenemos un presidente hasta el 10 de enero, y tenemos un jefe de partido y de gobierno, que es Diosdado Cabello. Esa es la realidad. Aparte, de que este es un gobierno de mafias militares; con un jarrón de adorno cívico (me da pena decirlo), que es Nicolás Maduro.

¿Cómo ve usted los procesos de investigación y sanción, que se están viendo en los EEUU, con respecto a algunas figuras de este gobierno y del anterior?

-Del tema del narcotráfico se han dicho muchas cosas. Yo no tengo elementos, para hablar de tal o cual. Pero sí te puedo señalar, que las declaraciones y la colaboración; que está sosteniendo hoy en día el teniente Alejandro Andrade (140 su promoción), en lo que respecta a la figura de Raúl Gorrín; así como otras, que, en ese sentido, la lista es demasiado larga, incluyendo allí la famosa Banda de los Enanos, constituyen una muestra de cómo se saqueó a la nación.

-Más que corrupción lo que ha habido es un acto de saqueo; de pillaje; de malandrería, para decirlo a la venezolana; de zamuros en torno a su presa: en eso convirtieron a Venezuela, bajo la creencia de que ellos se apoderaron del país.

¿Usted cree que también pudiera tener efecto como desenlace de la crisis, de la que usted habla, la situación de penuria en todos los sentidos; que está viviendo la sociedad venezolana?

-Te repito lo que ha dicho el filósofo mexicano-alemán Heinz Dieterich: aquí lo que viene es una huelga de hambre. No se consiguen los alimentos, y si tú los consigues, están muy caros. Incluso, ya hay una semihuelga no oficializada en el país. Recurre a las cifras de Conindustria, para que veas la cantidad de industrias, que cerraron este año. El agro está ocioso, y la prueba es que tú no consigues los alimentos básicos, sino a unos precios inalcanzables.

-Para la inmensa mayoría la situación es de penurias, como tú dices; pero para una selectiva minoría de venezolanos la situación es de dicha y fortuna; una élite que en ese saqueo, que han hecho de país, disfrutan de todos sus bienes mal habidos.

¿Qué piensa usted de figuras; que fueron sus compañeros, durante los días de la Constituyente de 1999: Isaías Rodríguez, Elías Jaua y otros, que en la actualidad se han convertido en críticos del gobierno de Maduro?

-Los conozco a todos: a Elías; Isaías es de Valle de la Pascua, de militante del MEP, pasó a la Liga Socialista; de la cual yo fui fundador; conozco a Luisa Ortega. Aquí en este sector, además, hay que mencionar a ese grupo de oficiales, que participaron con Chávez el 4F, los llamados Originarios, como Alcalá Cordones, Rodríguez Torres, Baduel, y los que participaron en la intentona del 27 noviembre de 1992.

-Luego está la ex ministra Isis Ochoa, Jorge Giordani, Ana Luisa Osorio, Héctor Navarro; en fin, hay un conjunto de figuras conocidas, que se oponen radicalmente a Maduro. Hoy a Maduro lo apoya una minoría. Observa que en estas elecciones pasadas de concejales; muchos de los candidatos no querían que se les identificara con Maduro, porque su apoyo venía a ser como un beso negro: descendían en las encuestas.

-Si Maduro contara con autonomía; cosa que lo dudo, porque él es dependiente de las decisiones, que le dirige Raúl Castro, y quien, si no fuera por el petróleo venezolano, ni siquiera lo tomara en cuenta; recuerda que las naciones no tienen amigos, como sí intereses. Si Maduro contara con autonomía, ya le estaría evitando tomar de esa copa amarga a los venezolanos; como sería esta situación tensa, que vamos a vivir; no hablo de violencia; porque creo que aquí las cosas no van a tener una expresión violenta, y se acogería a uno de los mecanismos de sustitución, que contempla la Carta Magna.

-Me ha parecido que el nuevo presidente de la AN, Juan Guaidó, ha pronunciado un discurso magnífico, con motivo de la instalación de la misma. La presencia de Edgar Zambrano en esa directiva, además, le otorga la experiencia legislativa, que requiere este equipo, dada su trayectoria de muchos años en el parlamento; tomando en cuenta que Stalin González también pertenece a las nuevas generaciones de parlamentarios; y a quien se le reconoce su apego y su constancia al trabajo legislativo.

¿Cómo ve usted la fuga de algunos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia?

-A mi no me gustaría habla de fuga: se están yendo del país, porque en Venezuela no hay separación de poderes, y tú lo ves en el caso de Rodríguez Torres; que intentó tomar La Casona el 4F; tienes el caso de Baduel. En fin, hay como 170 oficiales detenidos en sus casas o en El Helicoide o en el Sebin de Plaza Venezuela, y hay muchos venezolanos, que se han ido en estampida. Son cerca de cuatro millones de compatriotas, que se han marchado.

-Eso lo que refleja es que las lealtades ciegas; incondicionales no existen. Al final, Maduro está muy débil. Se sustenta con esa relación, que hay con Diosdado, con los hermanos Rodríguez, con Tarek El Aissami.

-Con respecto al magistrado Zerpa, él forma parte, junto con Samar López Bello, (quien es el que trae los productos de las cajas CLAP a Venezuyela), del grupo de El Aissami, y de modo que, vista su conducta, lo que nos damos cuenta es de que todas esos grupos; esas sectas están haciendo aguas: tu acompañas al velorio del amigo a sus familiares; pero no te entierran con él en el foso.

