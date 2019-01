La India Angostura

“Contemplaréis afligidos que casi toda la tierra ha sido, y aún es, víctima de sus gobiernos” Simón Bolívar

Qué afortunados somos los súbditos bolivarianos, los conejillos de Indias del socialismo del siglo XXI. No tenemos agua ni luz, gasolina tampoco, las medicinas no se consiguen, los servicios públicos deteriorados acompañan a la ausencia de transporte colectivo, la comida está por las nubes y no hay salario mínimo que alcance: pero tenemos patria, y ahora contamos con la India Angostura, tal como lo anunció el Ilegitimo al referirse a los actos cívicos militares destinados a conmemorar el Bicentenario del Congreso de Angostura.

De acuerdo con el Robusto Guasón prontamente será erigida la maqueta presentada a toda cámara y micrófono, en la que se muestra una supuesta y entronada amerindia, quien tiene a sus pies réplicas de lingotes de oro que nos escamotean en el depredador proyecto conocido como el Arco Minero, además destacan piñas y caimanes del Orinoco, lo que dio como resultado un proyecto kitsch: el maestro Alejando Colina se lamenta desde su tumba de este pavoso proyecto escultórico, uno más de los desafortunados de la Revolución .

El proyecto fue altamente cuestionado por los dirigentes del PESÜ, los afroamericanos aducen que es discriminatorio y proponían a la Esclava Isaura, quien ya no es del gusto de los revolucionarios debido a que Brasil es ahora un lacayo del Imperio. La candidata que más sobresalió fue Gledys Ibarra, quien desafortunadamente es una negrita bella, pero escuálida. La fracción blanca de piel, pero no de voto, no se pudo poner de acuerdo en torno a una candidata plausible, aunque muchas tenían en mente a Irene Sáez. Así que ni modo, los indigenistas se llevaron el lauro.

Se comenta que se espera que este nuevo ídolo compita con María Lionza, muchos tenían en la mira defenestrar a las Vírgenes criollas, pero en vista de la multitudinaria procesión de la Divina Pastora, los revolucionarios decidieron pasar del asunto, a pesar de que en el cogollo se hablaba de importar a la Virgen de la Caridad del Cobre e imponerla, a lo que Raúl se opuso vehementemente. Ante la ausencia de consenso revolucionario, se demostró que las palabras del Libertador sobre nuestra raza, continúan vigentes.

Es imposible asignar con propiedad a qué familia humana pertenecemos. La mayor parte del indígena se ha aniquilado, el europeo se ha mezclado con el americano y con el africano, y éste se ha mezclado con el indio y con el europeo. Nacidos todos del seno de una misma madre, nuestros padres, diferentes en origen y en sangre, son extranjeros, y todos difieren visiblemente en la epidermis; esta desemejanza trae un reato de la mayor trascendencia.

Etiquetas: Enrique Viloria Vera