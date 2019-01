El Gobierno de los comediantes

El problema que encuentra este Gobierno es que Nicolás Maduro no tiene ángel para dictador.

He allí el triunfo de Fidel Castro, a quien nadie le veía la mano ensangrentada; uno de los mejores comediantes, para desgracia de nosotros, que hemos tenido en el devenir histórico de nuestros pueblos; no obstante ser un sujeto despiadado e implacable. Incluso, sin ir muy lejos: he allí el ángel de Hugo Chávez cuya figura fue venerada y, quien sabe si alguno que otro brujo en sus ceremonias de sanación invoca su espíritu, y eso que Chávez era tan insolente como Maduro.

En cierta ocasión el entonces presidente de la Gran Bretaña, Tony Blair, llegó a decir que Chávez era el que mejor ofendía a sus homólogos, y que, en ese sentido, le recordaba sus días de escolar cuando se peleaba con sus compañeritos del colegio; que es lo que se conoce como la desmesura, y de la cual los caribeños pecamos mucho. Obsérvese que la diplomacia colombiana mantuvo hacia Chávez una política de no alborotarle la lengua a este señor; amén de todo lo que decía de la jefa del Departamento de Estado de EEUU, Condolezza Rize, bajo el gobierno de George Bush, a quien la trataba como si fuera una “negrita” cualquiera.

Esto explica el por qué alguno de sus homólogos como Ricardo Lagos o Vicente Fox no ocultaran el profundo menosprecio que sentían por él. Chávez era el típico borracho de la fiesta que con dos o tres tragos encima quiere abrazar y besar a todo el mundo. No obstante, tenía ángel para la comedia, y aquí es donde uno observa cómo le da la razón a Nietzsche la historia; cuando éste criticaba la supremacía del actor sobre el drama en aquellas obras de teatro o de ópera en las cuales se escribe, para que el galán se luzca durante su actuación; de modo que se pone por encima la estética de lo cosmético; propia de los líderes, que estamos hablando; carismáticos; gárrulos los llaman algunos; especialmente Fidel Castro; cuya imagen mesiánica lo convirtió en una figura universal; con seguidores de la talla de Jean Paul Sartre, Gabriel García Márquez.

Es más, García Márquez hasta llegó a niveles de cinismo como respuesta a lo que era la satrapía de Castro, y seguía siendo su acólito; a propósito de las críticas que le llovían de parte de la intelectualidad mundial; que emplazaba a García Márquez a que se pronunciara por determinado exceso tiránico de Castro. Por supuesto, a Fidel nadie le iba a mostrar un gesto de menosprecio; porque éste no tenía esa personalidad tribinilera de nosotros los caribeños. De hecho, García Márquez escribió un día que cuando vio por primera vez a Chávez en persona, éste le dio un abrazo a lo caribeño. Que, quizás, es algo que le falta a Maduro; que, por supuesto, tiene la compostura distante de “los paisas”, y entonces no anda ni con abrazaderas ni con besuqueaderas con nadie. Mientras que Chávez era sanguíneo, Maduro es flemático. Pero decía que la historia le daba la razón a Nietzsche en su crítica a la obra del actor por el actor; pues obsérvese lo que ha sido el resultado de un gobierno de comediantes: un desastre; insensibles ante el dolor ajeno.

El hecho es que a Maduro le queda grande este papel, y, en lugar de guardar un perfil bajo; tratar de ser condescendiente con sus homólogos, y ganárselos, les cae a insultos desgarbados; tanto más que se trata de un hombre de elevada talla, y de obesa figura: la altisonancia de un gigante, y eso cae mal. No sabe ser San Nicolás, valga la redundancia. No sin razón en sus días de ministro de Relaciones Exteriores se le consideraba un tirapiedras. Maduro aprendió muy bien la lección de descargarse a cualquiera con las peores injurias de una elocuencia delirante; sólo que su conducta circunspecta, su personalidad demasiado acartonada, lo hacen intolerable, y es lo que explica el hecho de que el mundo lo haya aislado.

Aparte de que cuenta con un cuerpo diplomático que tampoco lo ayuda en nada. No le sabe sacar las patas del barro cuando se mete en un apuro, y hasta habrá alguno que, por ganar puntos, lo incita a que se lance por ese barranco. Maduro no entiende que Evo Morales, Daniel Ortega y los cinco otros presidentes de países insignificantes que estuvieron en su toma de posesión se hicieron presentes más por sus intereses que por amiguismo; aun cuando a sus Gobiernos, sobre todo, al de Bolivia y Nicaragua, se les considera de influencia castrocomunista. Entre tanto, la comunidad internacional sí sostiene un gesto amigo para con el pueblo de Venezuela; que vive una hora muy menguada.

Porque, por lo demás, los procesos de democratización que se vienen operando por olas desde hace doscientos años en el mundo entero; en especial, a raíz de la Revolución Francesa, ya se han venido encadenando en el derecho internacional lo que ha dado lugar a una serie de acuerdos legales; como garantía del respeto a los derechos humanos, que se tiene en el suelo de cada país firmante, y, en ese sentido, la comunidad internacional vela, para que esos acuerdos se cumplan al pie de la letra. Es decir, se ha dado una globalización de la institucionalidad estatal urbi et orbi, y la que se ha puesto a prueba en estas circunstancias.

Ya no estamos en la época de Teodoro Rooselvet quien decía que a la América Latina había que llegarle con un pan en la mano y un garrote debajo del brazo; tomando en cuenta el carácter tiránico que prevalecía entre los regímenes que se turnaban en el poder en nuestros pueblos; lo que explica el hecho de que no existía una institucionalidad democrática arraigada en los Estados, que conformamos, sobre todo, la comunidad del mundo occidental; como sí lo existe ahora: respeto a la Constitución que los pueblos se han dado; sino es caer en hipocresías, y es lo que el mundo no está dispuesto a tolerarle a Maduro, teniendo a la vista que nuestro país es también firmante de esos acuerdos.

