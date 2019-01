ELN busca obligar a Duque a sentarse a negociar, según experto en seguridad

Oleg Kostko / 18 ene 2019.- El experto en seguridad, John Marulanda, precisó este jueves que el atentado de Bogotá, que dejó 21 muertos y más de 60 heridos, podría llevar al presidente del vecino país, Iván Duque, a repensar la línea que ha tenido respecto al ELN.

“El presidente Duque ha sido un individuo que ha proyectado un discurso conciliador de unión nacional, de no radicalización. Con este atentado queda contra las cuerdas. ¿Qué va a hacer ahora el Presidente? ¿Va a seguir con esa posición tranquila o va a llamar y a adoptar una línea más fuerte con el ELN?, que creo yo que es la solicitud de la mayoría de los colombianos”, cuestionó Marulanda en Noticias en Vivo, por TV Venezuela.

A juicio del experto en seguridad, Duque “se está jugando su prestigio político y la gobernanza. El llamar a una posición de las fuerzas de combate podría implicar que veríamos más incidentes de este tipo, y eso tampoco le conviene a Duque”, explicó.

“Es claro que el mensaje va directo al Gobierno y al presidente Duque ,en el sentido de demostrarle que tienen capacidad de desestabilizar, no del todo, pero sí de generar una incertidumbre que llevaría a un descrédito político para obligarlo a sentarse en una mesa de negociación”, acotó.

Finalmente precisó que “el presidente Duque ya ha sido reticente sobre las condiciones para sostener un diálogo con el ELN, que pasan por un cese al fuego y la liberación de todos los secuestrados (…) Yo creo que esto no va a funcionar, el Gobierno actual no tiene condiciones bajo las cuales sentarse a dialogar con el ELN. Y estamos a la expectativa no de la reacción emotiva retórica de ayer, sino de la reacción de la fuerza pública contra estos bandidos”, concluyó.

Etiquetas: atentado terrorista | Colombia | Duque | ELN