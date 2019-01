Eduardo Piñate: Juan Guaidó no es presidente ni de la Asamblea Nacional

Elías Rivas / 24 ene 2019.- El ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, desestimó este jueves la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino de la Asamblea Nacional y dijo que se trata de una autoproclamación “ineficaz” e “inoficiosa”.

“De ninguna manera tiene cómo hacer efectivo esa autoproclamación, porque Juan Guaidó no es presidente ni de la Asamblea Nacional, porque está en desacato desde los pocos días de su instalación en el año 2016; a partir de ese momento sus actos son nulos, no existen. Esa junta directiva que también usurpa no tiene cualidad jurídica para tomar decisiones”, expresó Piñate en Primera Página, por Globovisión.

Recomendó a los parlamentarios “salir del desacato” para entonces volver a tener una actividad normal dentro de la Asamblea Nacional. “En los últimos años han sido una institución con muy poca capacidad de impactar en la vida nacional”, acotó.

Piñate reiteró que el presidente de Venezuela se llama Nicolás Maduro electo el 20 de mayo “con el mismo CNE, el mismo reglamento y las mismas máquinas con la que ellos ganaron la Asamblea Nacional en 2015”, subrayó.

El Ministro insistió que el acto de Juan Guaidó, a su juicio, es para crear “propaganda política hacia afuera”.

“Como entendemos que el problema es profundamente político no nos vamos a dejar tumbar”, señaló.

Sobre las manifestaciones de calle expresadas este miércoles no le dio mayor importancia a la marcha opositora y se refirió como “pueblo” a quienes estuvieron en respaldo a Nicolás Maduro.

“Ayer salió el pueblo de la calle desde tres puntos de Caracas hacia la plaza O’leary y a lo largo y ancho del país salieron distintas marchas, el único presidente electo aquí que se llama Nicolás Maduro, que fue electo el 20 de mayo y comenzó su mandato hace unos pocos días”, comentó al respecto.

Sobre las declaraciones que diera Aristóbulo Istúriz con relación a que docentes y obreros deberían ganar lo mismo, Piñate aseveró que “eso” no es verdad, pero en caso de que así fuese se preguntó: “¿Qué tiene de indigno ser obrero”.

Antes de finalizar la entrevista se le consultó sobre la vigilia convocada por Nicolás Maduro en Miraflores, al respecto reconoció que fracasó, pero asegura que “se va a corregir”.

“Está bien, no hubo gente, pero eso se va a corregir”, finalizó.

Etiquetas: Eduardo Piñate | Juan Guaidó | Nicolás Maduro | presidente interino