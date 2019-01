Edgar Zambrano: Es “totalmente falso” lo que dijo Ameliach

Oleg Kostko / 11 ene 2019.- El vicepresidente de la Asamblea Nacional y diputado por Acción Democrática, Edgar Zambrano, desmintió este viernes los señalamientos del constituyente Francisco Ameliach donde aseguró que éste sería el nuevo presidente del parlamento.

“No valdrá campaña mediática para distraernos de la responsabilidad comprometida. Totalmente falso tuit de Ameliach. Estamos comprometidos con la gestión del Parlamento. Trabajando en unidad de cuerpo, apostando al éxito de la gestión del colega Juan Guaidó”, respondió Zambrano en su cuenta de Twitter.

El tuit de Zambrano fue retuiteado por Guaidó y calificó la información de Ameliach como otra “olla del régimen” en su cuenta de Twitter. “Seguimos desmintiendo ‘noticias falsas’ y ollas del régimen. Comunicando en positivo. Información del primer-vicepresidente de la AN Edgar Zambrano. Recordemos no caer en divisiones o desesperanza. Seguimos adelante”, dijo.

A través de su Twitter el ex gobernador de Carabobo, aseguró que existirían conversaciones para que el actual presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó sea reemplazado por Zambrano a cambio de que la AN ya no sea declarada en desacato por el TSJ, hasta el momento Ameliach no se ha pronunciado respecto al desmentido del vicepresidente del legislativo venezolano.

