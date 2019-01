Edgar Zambrano: En la AN sabremos leer lo que ordene la racionalidad política

ND / 15 ene 2019.- El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Édgar Zambrano, recordó este martes la detención arbitraria que sufrió Juan Guaidó el pasado domingo, cuando se trasladaba en su vehículo a un Cabildo Abierto en Vargas, y calificó el acto como un “mensaje intimidatorio” por parte del Gobierno.

“Cómo no entender que eso fue un acto premeditado y elaborado en los laboratorios del gobierno, cómo no entender que es un mensaje intimidatorio para desarticular el reclamo social y la acción de este cuerpo en la conducción de ese reclamo social. Que sepa el gobierno que este cuerpo y su presidente, nuestro colega parlamentario, Juan Guaidó, seguiremos conduciendo con inteligencia política el mandato constitucional y sabremos leer de manera adecuada, en tiempo y espacio, lo que ordene la política buena, la racionalidad y la lógica política. No será este cuerpo un centro para la aventura, este presidente tiene los pies en la tierra y hoy recibe nuevamente el apoyo en pleno de esta cámara, y condena de manera categórica el acto vivido el pasado domingo”, fueron las palabras de Zambrano desde el hemiciclo de debates en la sesión de este martes.

Indicó que la AN no cederá un ápice en la política de defensa de los espacios democráticos y tampoco cederá “un solo instante” en coordinar, defender y proteger el reclamo social que activa a los ciudadanos venezolanos en todo el país.

“Si el mensaje era intimidar al cuero, grave error, si el mensaje era intimidar a la directiva, otro error. Y si el mensaje era contra los arrestos, contra el coraje, contra la valentía y la dignidad de Juan Guaidó, otro error”.

Repudió las declaraciones del ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, quien se refirió a ese caso del domingo como un “error” del Sebin.

“Por qué no se equivocaron estos funcionarios y fueron a casa de Leopoldo López a liberarlo, o por qué no se equivocaron y fueron a los sótanos del Helicoide y nos trajeron a la cámara para que estuviese sentado en su puesto el diputado Juan Requesens”, se preguntó Zambrano.

El diputado concluyó su discurso manifestando respaldo al presidente de la AN, en nombre de los diputados y la junta directiva.

