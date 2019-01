Opiniones dividas contra la AN en Twitter tras convocar a cabildo abierto

Jhoan Meléndez / 10 ene 2019.- Tras la convocatoria del presidente de la AN, Juan Guaidó, a un cabildo abierto para este viernes a las 11:00 am, hubo opiniones divididas por parte de personalidades en Twitter.

Ángel García Banchs indicó que tras esta convocatoria del Cabildo, la AN “sabe colaborar con el régimen”.

“Se los dije hace unos días y me llamaron chavista. Los chavistas son ellos: son chavistas light (socialistas light, populistas light)”, manifestó.

Por su parte el director general del Instituto Universitario de Gerencia y Tecnología (IUGT), Vladimir Petit Medina, esposo de la periodista Nitu Pérez Osuna, señaló que después de oír a Guaidó “concluyo que hay vacío completo: un usurpador en el poder y el otro no asumió, que no hay lugar en el mundo donde reunir ese cabildo abierto sin q las fuerzas del mal lo saboteen”.

Por otra parte la periodista Thabata Molina enfatizó que el parlamento “tuvo sietes meses sabiendo lo que sucedería el 10 de enero, siete meses, y entonces llegó el día y bueno, nos vemos mañana para un cabildo. Por mi madre”.

En ese sentido el economista Dany Bahar dijo que no le gusta criticar “pero la verdad es qué decepción la oposición venezolana”.

“El viernes dijeron que el lunes anunciaban acciones. El lunes dijeron que el jueves nos cuentan. Hoy jueves, convocan a un cabildo abierto mañana viernes ¿qué van a decir mañana? ¿que el lunes tuitean?”, escribió.

Además el profesor de filosofía, Erik del Bufalo, agregó que “no esperaba mucho, pero la respuesta del presidente de la AN, su discurso, su oratoria, su postura, su actitud, fue mucho peor de lo que imaginaba. Su llamado al “cabildo” (que la gente haga lo que debió hacer la AN) fue particularmente antihistórico”.

“Los mismos que se pasaron por el forro la expresión y el mandato de 7 millones de venezolanos el 16 de julio de 2017, en un contundente plebiscito, son los que ahora te dicen que te escucharán en un cabildo abierto. Notable”, puntualizó el politólogo Pedro Urruchurtu.

“Hay señoritos que no soportan la idea de que no sea a ellos, sino a un modesto muchacho de La Guaira, a quien el destino da el protagonismo en esta hora crucial”, afirmó el periodista Rafael Poleo refiriéndose a Guaidó.

Por último el profesor y abogado, José Sosa Azpúrua, se dirigió a Guaidó al explicarle que “debes asumir tu deber histórico. Eres el Presidente de la República. El país te apoyará si demuestras que tienes la madera para asumir el reto. Adelante”.

Etiquetas: AN | Cabildo | Juan Guaidó | Maduro