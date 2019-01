Duque reitera a Cuba: “Entreguen a esos criminales”

ND / 19 ene 2019.- El presidente colombiano Iván Duque respondió al canciller cubano, Bruno Rodríguez, quien más temprano aseguró que la entrega de los negociadores del ELN que se encuentran en su país se hará “en estricto respeto a los Protocolos del Diálogo de Paz”.

Duque le recordó al Canciller que “lo que se presentó esta semana no es una diferencia, no es la ruptura de ningún diálogo, porque nosotros no habíamos hecho presencia en esa mesa esperando a que liberaran a los secuestrados y a que cesaran los ataques terroristas. Lo que se presentó no fue una diferencia de opinión. Lo que se presentó fue un acto criminal violador de los derechos humanos y ningún acto de esa naturaleza amerita ningún protocolo que evite que se haga justicia”.

“Por eso le pedimos al gobierno cubano”, añadió duque, “que entregue a esos criminales para que se haga justicia. No más chantajes, con la violencia no se gana el oído del Estado, con la violencia no se gana el oído de la sociedad”.

