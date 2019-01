Docentes, en Los Símbolos: “A los maestros nos matan de hambre”

Oleg Kostko / foto: @EfectoCocuyo / 18 ene 2019.- Un grupo de docentes realizaron una manifestación en la avenida los Símbolos de Caracas para exigirle al Gobierno mejoras salariales.

“Maestros trancan unos segundos la calle en Los Símbolos y luego regresan a la acera. Algunos carros tocan corneta en apoyo a la manifestación”, informaron periodistas del portal de noticias Efecto Cocuyo en su cuenta de Twitter.

“Y no, y no, y no me quiero ir. Yo quiero un sueldo digno aquí en mi país (…)Y sube la leche, y sube la carne, y a los maestros nos matan de hambre”, corean maestros en protesta en Los Símbolos”, agregaron.

La referida manifestación también fue apoyada por representantes de los niños de diversos planteles. “Elsy Villalobos es representante. Su hijo estudia en el Leopoldo Aguerrevere. Vino a apoyar la protesta: “Me da tristeza que cobren tan poco. No es justo”, agrego Efecto Cocuyo

En Táchira tambien protestaron los maestros

Un grupo de docentes tachirenses realizaron una manifestación en San Cristobal luego de haber trancado el trayecto de la última etapa de la Vuelta al Táchira en Bicicleta. Docentes protestan en última etapa de la Vuelta Al Tachira En Bicicleta que se realiza en avenida 19 de abril de San Cristóbal. Tienen dos semanas en protesta”, informó la periodista Mariana Duque en su Twitter.

Lea más: Aristóbulo Istúriz: Profesores y obreros deberían ganar lo mismo

"Y no, y no, y no me quiero ir. Yo quiero un sueldo digno aquí en mi país", corean maestros en protesta en Los Símbolos. #18Ene pic.twitter.com/wrNm4Lztin — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) 18 de enero de 2019

#Ahora "Y sube la leche, y sube la carne, y a los maestros nos matan de hambre", gritan los educadores en protesta en Los Símbolos. #18Ene pic.twitter.com/zdmcrOQxAd — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) 18 de enero de 2019

#Testimonio Elsy Villalobos es representante. Su hijo estudia en el Leopoldo Aguerrevere. Vino a apoyar la protesta: "Me da tristeza que cobren tan poco. No es justo", dice. #18Ene pic.twitter.com/C16Ruy6avp — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) 18 de enero de 2019

#Ahora Maestros trancan unos segundos la calle en Los Símbolos y luego regresan a la acera. Algunos carros tocan corneta en apoyo a la manifestación. #18Ene pic.twitter.com/KKKaATLgd9 — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) 18 de enero de 2019

Docentes protestan en última etapa de la #VueltaAlTachira En Bicicleta que se realiza en avenida 19 de abril de San Cristóbal. Tienen dos semanas en protesta #18Ene #Táchira pic.twitter.com/oWyX9hzXKF — Mariana Duque (@Mariananduque) 18 de enero de 2019

vaya al foro

Etiquetas: Los Simbolos | maestros | protestas | sueldos | Táchira