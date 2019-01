Docentes de Táchira: El presidente habla de diálogo pero en la Zona Educativa eso no existe

Elías Rivas / foto: @javiertarazona / 28 ene 2019.- Docentes del estado Táchira salieron a protestar este lunes por los bajos salarios que perciben y las condiciones desfavorables en las que realizan sus obligaciones.

“El gremio de maestros continúa en la calle por la situación país y por la violación de las cláusulas contractuales, ese es nuestro principal reclamo. No tenemos cómo llegar a nuestros planteles para dar clases, vemos como diariamente se desmayan los niños por no haber comido, las estructuras están en el suelo, no hay ni siquiera baños para que los niños hagan sus necesidades y la seguridad social ni existe, ni para docentes ni para niños”, expresó un maestro asistente a la protesta a las cámaras de VPItv.

Los reclamos se mantuvieron durante la mañana de este lunes frente a la Zona Educativa del Táchira, pues los maestros querían hacer llegar un documento a su director para exponer cara a cara sus peticiones, sin embargo, los objetivos no pudieron cumplirse porque las oficinas estaban aparentemente cerradas.

“El presidente habla de diálogo pero en la zona educativa eso no existe. El diálogo está cerrado, entregamos un documento por la reja y aún no nos han permitido expresar nuestros reclamos, y de paso, nos amenazan enviando a la Guardia Nacional”, denunció el maestro.

También pidió a los padres y representantes de los alumnos no enviarlos a clase, pues no es el maestro regular quien está cumpliendo con el trabajo sino los integrantes del plan gubernamental Chamba Juvenil.

Agregó que los docentes regresarán a las aulas de clase cuando devenguen un salario “justo” y le sea respetada la contratación colectiva.

Etiquetas: docentes de táchira | protesta | Táchira