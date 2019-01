Dip. Omar Ávila: Este modelo económico es tan malo que hasta dólar se devalúa

Jhoan Meléndez / Nota de prensa / 11 ene 2019.- El diputado a la AN, Omar Ávila, aseguró este viernes que la juramentación de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero “agrava más” el ámbito nacional e internacional.

“Tenemos un gobierno de facto que no reconoce reglas ni límites. El ‘juramento’ de ayer no cambia la naturaleza del problema venezolano, sino todo lo contrario, lo agrava más en el ámbito nacional e internacional”, dijo Ávila.

Recordó que a mediados del año pasado, manifestó que el dólar terminaría el año 2018 en 200 millones de bolívares Fuertes. “El 23 de junio pasado dije de manera pública, y hoy podemos ver que el dólar pasó largo los 2.000 soberanos, es decir, 200 millones del cono monetario anterior; lo que refleja que no me equivoqué en el pronóstico”.

“Hoy, si tomamos en cuentas las 2 reconversiones, o lo que es lo mismo, los 8 ceros que le quitaron a la moneda, 3 en el 2008 y 5 el año pasado, un dólar es igual a más de 20 mil millones de bolívares. Lamentablemente, el bolívar no existe como moneda, por una política monetaria irresponsable de este régimen”, acotó.

En ese particular informó que el salario mínimo amaneció este viernes en apenas 2$ al mes; 0,06 $ el día. “Nicolás, es una burla hacia los venezolanos trabajadores, obreros, tu plan de recuperación económica; y es que este modelo económico es tan malo, que hasta el dólar se está devaluando, sumado a las presiones sobre el dólar que harán que este siga en alza”, argumentó.

Aseveró que todo se está transando y calculando con base a la cotización del promedio del dólar paralelo. Por ello afirmó que “todo el que puede compra dólares para protegerse de la inflación -particulares y empresas- solicitan créditos bancarios para adquirir dólares, lo que aumenta la demanda y los precios”.

Igualmente agregó que el Gobierno “ya no tiene dólares suficientes ni para las importaciones, mientras la producción nacional continua cayendo, lo que se traduce en cada vez más escasez y carestía”. “Es lo que nos toca por ahora a la mayoría de los venezolanos. Lamentablemente la hiperinflación va a seguir a un ritmo incalculable si no se da un viraje a la política económica; las estimaciones del FMI hablan de 10 millones de inflación, es decir, una autentica tragedia nacional”, precisó.

Asimismo señaló que actualmente el 94% de los venezolanos no puede cubrir los costos de la Canasta Básica. “Ocho de cada diez venezolanos ni siquiera puede comer; ya el salario no alcanza ni para comprar un kilo de queso blanco”.

En cuanto a las “actuaciones” del exmagistrado Cristian Zerpa, Omar Ávila aclaró que en la Asamblea Nacional se designaron solo 13 magistrados para llenar vacantes en algunas de sus Salas. “El Tribunal Supremo de Justicia está compuesto por 32 magistrados, por tanto, esos 13 magistrados son legítimos pero no son el TSJ”, detalló.

“Por otro lado, el delincuente “TSJ Express” que desertó a los EE.UU -Cristian Zerpa- fue quien firmó la sentencia contra los diputados de Amazonas en la que se fundamentó el régimen para inventarse el supuesto desacato a la AN”, recordó.

“Debemos recordar igualmente que cuando Aponte-Aponte, el Fiscal Nieves, García Plaza e Isea, entre otros que desertaron, le inventaron a todos un expediente; lo ocurrido con el magistrado Zerpa no fue diferente. Todo es un guión cubano. Este señor debería recordar con humildad, que mientras trabajaba por atornillar a este gobierno, habíamos millones de venezolanos arriesgando la vida por evitarlo”, concluyó Omar Ávila.

