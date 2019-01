Dip. Luis Barragán: Padrino López debe dar paso a una FAN que apoye a Guaidó

Jhoan Meléndez / 22 ene 2019.- El diputado a la AN, Luis Barragán, aseveró este martes que si el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, no da la talla “como lo ha venido haciendo en su cargo”, debe dar paso a otros militares que “de verdad representen a la FAN y apoyen a Juan Guaidó”.

Por su parte el parlamentario Armando Arma aseguró que “aberramos la revolución, pero tampoco queremos restauración”. “Abogamos por un proceso de transformación (…) les envío un mensaje a la FAN, es posible un país donde los ascensos dependas del mérito, es posible que ustedes puedan portar el uniforme y eso no sea motivo de vergüenza”, manifestó Armas.

“A usted Juan Guaidó señor presidente, vienen tiempos muy difíciles y muy duro, pero es necesario y usted no lo va a transitar solo, usted cuenta con nosotros”, puntualizó.

Por otro lado Juan Pablo Guanipa informó que mañana acompañarán a Juan Requesens en su audiencia preliminar.

“Necesitamos que se cumpla la constitución. Tenemos hambre de democracia y libertad. Las circunstancias se están dando para que digamos ya basta (…) La comunidad internacional nos está dando el apoyo más importante que hayamos tenido en nuestra historia”, argumentó.

Por último y como los demás diputados, se dirigió a las Fuerzas Armadas. “Quiero enviar un mensaje a casa soldado de este país: Tú sabes lo que está pasando en tu país (…) Esta dictadura está matando de hambre a ese pueblo que juraste defender. Tú deber es ponerte al lado del pueblo. La ley de amnistía te da la libertad de decidir”.

Etiquetas: 23 de enero | FAN | Padrino López