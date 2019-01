Diosdado Cabello aseguró que se reunió con Guaidó en la víspera de este 23-E

Valentín Romero / 23 ene.- El presidente de la ANC y vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, aseguró que se reunió este martes con el presidente de la AN, Juan Guaidó, a pedido del joven parlamentario y según el dirigente oficialista el líder opositor no cumplió con lo acordado durante dicho encuentro.

“A mi me pidieron una reunión ayer escondido y yo di mi palabra que no iba a decir nada, porque yo soy un hombre de palabra. Yo di mi palabra que no iba a decir nada de los resultados de esa reunión, siempre y cuando se cumpliera lo que hablamos en la reunión. Ayer Juan Guaidó me pidió una reunión a mi, yo fui a reunirme porque por la paz de este país yo me reúno con quien sea”, dijo Cabello durante la emisión de su programa Con el Mazo Dando, transmitido por VTV.

“Lo primero que me dijo, si quieres me desmientes Guaidó, lo primero que me dijo fue ‘yo me estoy reuniendo con usted porque usted es un hombre de palabra’, si lo soy, pero tu ayer dijiste cosas y hoy hiciste lo contrario y yo con muchacho irresponsable no quiero nada, esa oposición es así toda”, agregó

Asimismo, indicó que Guaidó, quien se juramentó hoy en una manifestación multitudinaria por la “usurpación” en que se encuentra Maduro desde el pasado 10 de enero, le mandó un mensaje después del acto opositor para decirle “que fue muy presionado”, por lo que le advirtió que “eso no es nada” en comparación con la presión a la que lo someterá el régimen madurista a partir de ahora.

Respecto a la asunción del parlamento de las funciones del Ejecutivo, Cabello afirmó que “aquí cualquiera se puede autoproclamar de lo que sea”, pero que el único presidente de Venezuela es Nicolás Maduro, quien “fue electo por un pueblo, en elecciones libres, transparentes, democráticas, universales y secretas”.

En este sentido, señaló que la “oposición sabe que en el marco de esta constitución ellos no podrían quitarle al pueblo sus derechos, necesitan llevarse por delante esta constitución”, porque en la Carta Magna no aparece la palabra “transición”.

“Aquí nadie se tiene que desesperar, aquí está gobernando la revolución, aquí hay un solo presidente, un solo comandante en jefe, un solo tribunal supremo de justicia, hay un solo poder electoral, un solo ministerio público”, añadió.

Por otra parte, amenazó a Gustavo Cisneros porque según Cabello la suspensión del segundo juego de la final se dio por orden del empresario venezolano, quien es dueño de los Leones del Caracas.

“Cisneros da la orden que tú quieras, que yo te agarro en la bajadita”, le advirtió.

