Detenido sujeto por supuesta implicación en la quema de la casa de Robert Serra

Oleg Kostko / 22 ene 2019.- Agentes del Cicpc habrían detenido a un mototaxista por presuntamente haber participado en la quema de la casa del fallecido ex diputado Robert Serra.

“A esta hora, funcionarios del Cicpc introducen en una camioneta oficial a un sospechoso de quemar la casa de Rober Serra en La Pastora”, informó el Pitazo a través de su cuenta de Twitter.

Detallaron en otro tuit que los vecinos aseguran que el hombre detenido no tuvo nada que ver en el hecho. “Vecinos del sector comentan que el detenido, no identificado aún, trabaja como mototaxista y no tiene nada que ver con la quema de la casa de Serra”.

Indicaron tambien que al sitio “siguen llegando integrantes de la brigada Robert Serra a la casa donde vivió el dirigente en La Pastora y que fue quemada la noche de este lunes”.

#Caracas 12:35 pm I A esta hora, funcionarios del Cicpc introducen en una camioneta oficial a un sospechoso de quemar la casa de Rober Serra en La Pastora #22Ene -vía @ElizabethOstos pic.twitter.com/Yw4g956Gxw — El Pitazo (@ElPitazoTV) 22 de enero de 2019

#Caracas 12:40 pm | Siguen llegando integrantes de la brigada Robert Serra a la casa donde vivió el dirigente en La Pastora y que fue quemada la noche de este lunes #22Ene -vía @ElizabethOstos pic.twitter.com/Pu8xmr9W3t — El Pitazo (@ElPitazoTV) 22 de enero de 2019

