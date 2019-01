Desalojarán a 400 venezolanos que invaden terrenos en Cali

Cali, 9 ene (EFE).- Las autoridades de la ciudad colombiana de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca (suroeste) desalojarán a unos 400 venezolanos que invadieron un predio en esa ciudad, informaron este miércoles a Efe fuentes oficiales.

“Lo que se va a realizar es la restitución de un espacio público que fue invadido” por venezolanos y que está ubicado en cercanías de la terminal de transportes, dijo a Efe el subsecretario de la Política de Seguridad de Cali, Pablo Uribe.

Explicó que esas personas viven desde hace algunos meses en una zona, en la que no hay “las más mínimas condiciones de salubridad” pues no tienen ninguno de los servicios básicos.

Durante las operaciones realizadas por las autoridades en este sector se han encontrado abundantes dosis de drogas ilícitas, listas para su comercialización, y también se han hallado cuchillos, navajas y machetes, entre otras armas.

Uribe detalló que en las próximas horas se tendrá una reunión con varias entidades del Estado y se definirá la fecha para “hacer la recuperación del espacio público pues este lugar no es un campamento de albergue sino una invasión”.

En ese sentido, recordó que estas personas hacen parte de un grupo de unas 700 venezolanos que antes invadieron otro sitio de la ciudad pero que más o menos de ellos unos 350 viajaron al sur del continente.

Según cifras de la ONU, tres millones de venezolanos han abandonado su país para huir de la crisis económica, política y social y de ellos cerca de un millón está en Colombia.

En el asentamiento conviven personas de diferentes edades y orígenes, como Yulibe Barrada, que tiene 21 años, está embarazada y vive con su bebé, su sobrina de dos años y su pareja.

Para sobrevivir, Barrada, que lleva un mes en Colombia, “va para las bodegas y compra de comer”.

“(Nosotros queremos) irnos alquilados, de verdad yo no tengo plata ni para arrendar algo, no tengo plata y si no tengo plata ni para comprar los pañales para la niña, no tengo nada, ni ropita”, lamentó.

Esos mismos anhelos son los de Brayan Johnny Torres, un migrante venezolano de 28 años, quien dijo a Efe que están “reuniendo un poquitito de plata y mirando a ver si nos podemos alquilar”, y añadió que a un venezolano “se le hace fuerte conseguir esa plata”, en referencia a los 700.000 pesos que le demandan por dos meses de arriendo, unos 225 dólares.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, tomará posesión mañana en un nuevo mandato no reconocido por la oposición de su país y por parte de la comunidad internacional.

Al respecto, Torres pide “que saquen a ese hombre de ahí” porque dice que los venezolanos del campamento están ahí, “en estas bolsas, teniendo nuestras buenas casas allá”.

“Todo el mundo sabe que Venezuela es un país con potencia y hoy en día uno no tiene nada prácticamente. Nos ha tocado dejar nuestras casas, nuestras tierras, porque uno no tiene nada, no hay comida, no hay nada, por culpa de ese hombre”, sentenció.

Los países americanos que conforman el Grupo de Lima, a excepción de México, aseguraron el viernes pasado que “no reconocerán” un nuevo gobierno de Maduro, a quien instaron a “no asumir” un nuevo mandato, que es producto de un proceso electoral al que calificaron de “ilegítimo”.

El grupo llamó a Maduro a que respete las atribuciones de la Asamblea Nacional y le transfiera, de forma provisional, el Poder Ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas.

Lea más: Diáspora venezolana protestará el 10-E en contra de Maduro

vaya al foro

Etiquetas: Cali | Migrantes venezolanos | Venezolanos en Colombia