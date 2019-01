Delsa Solórzano, a los militares: ¡Hagan un alto a la represión ya!, seguiremos en las calles

Elías Rivas / 28 ene 2019.- La diputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, reiteró este lunes el llamado a los militares venezolanos a que se sumen a la dirección de Juan Guaidó para lograr la transición política en el país, todo esto, en medio de más de 900 detenciones arbitrarias a venezolanos que han salido a protestar contra Nicolás Maduro.

“El pobre en su choza libertad pidió, reza nuestro himno nacional, el pobre en su choza, pero también en las calles de Venezuela grita libertad y lo que recibe es una respuesta desproporcionada e injusta de quienes presiden el régimen. Represión, detenciones arbitrarias, muerte. Hay niños detenidos, niños de 12, 13, 14 y 15 años presos por un régimen que no respeta la legalidad (…) Volvemos a hacer un llamado a los funcionarios civiles y militares a que se sumen a nosotros y dejen de reprimir. Acompáñennos en el camino de la paz, desde la Asamblea Nacional. Por eso impulsamos la ley de amnistía y garantías, tanto para nuestros presos políticos como para aquellos que contribuyan al restablecimiento del orden constitucional. Hacemos el llamado, hagan un alto a la represión ya, que nosotros seguiremos en la calle, por eso saldremos el miércoles y el sábado a seguir pidiendo a gritos libertad”, expresó Solorzano en rueda de prensa.

La parlamentaria, junto a su colega parlamentario Adriana Pichardo y la abogado defensora de derechos humanos, Ana Leonor Acosta, explicaron que hasta ahora se registran 956 detenciones, entre los que existen menores de edad, mujeres y personas enfermas o con alguna discapacidad.

“Además de los 956 detenidos arbitrariamente, también tenemos 402 presos políticos, actos hechos por parte de un régimen que utiliza su sistema de justicia para callar al pueblo”, agregó la diputada Pichardo.

Por su parte, Solórzano indicó que la mayoría de los detenidos corresponden a los estratos más humildes de la población.

“La protesta social se mezcló con la política. En Venezuela no hay agua, no hay luz, no hay gas y el único responsable es Nicolás Maduro, por eso toda Venezuela camina junta en el mismo sentido, para que se sustituya al régimen usurpador por el único poder legítimo que encabeza Venezuela, que es la Asamblea Nacional y su presidente, Juan Guaidó”, sostuvo.

Entre tanto, la abogada defensora de los derechos humanos, Ana Leonor Acosta, recalcó que de las más de 900 personas detenidas, unas 80 son menores de edad y más de 120 mujeres. Detalló además la detención de 10 tenientes desde el 21 de enero, quienes -según explicó la abogado- han sido torturados en los calabozos de Boleíta, Caracas.

Acosta de igual manera comentó que han recibido innumerables llamadas de personas residentes de sectores populares de Caracas, que denuncian la presencia agresiva del Faes dentro de sus hogares.

“Personas nos han llamado para denunciar cómo el Faes entra a sus casas. Tienen que desalojar todo el barrio, la gente huye para no ser ejecutados extrajudicialmente, abandonan sus casas por terror y eso no puede seguir ocurriendo. Esta situación debe parar”, sentenció la abogada.

Bajo este argumento Ana Leonor Acosta solicitó la intervención inmediata de Michelle Bachelet en Venezuela y que pueda constatar todas las denuncias emitidas en torno a la violación de derechos humanos en el país.

