Coalición de DDHH: Hay 402 presos políticos en Venezuela, 160 son militares

ND / foto: @ElPitazoTV / 16 ene 2019.- El abogado de la Coalición de Derechos Humanos, Carlos Daniel Moreno, informó la mañana de este miércoles que para este mes se registran 402 presos políticos en Venezuela, 160 de ellos asegura que son funcionarios de las Fuerzas Armadas.

“Hace 10 años, en 2009, había solo un militar preso, y en este 2019 hay 161 funcionarios detenidos por motivos políticos”, expresó el abogado en rueda de prensa.

Moreno saludó la acción de la Asamblea Nacional de realizar un acuerdo de amnistía “para los funcionarios que ayuden a la construcción de la patria”, dijo.

sobre este punto en particular, el abogado aclaró que “quienes vulneren el artículo 29 de la Constitución y cometan altas violaciones de derechos humanos no podrán ser amnistiados, porque la civilidad no lo dejará”.

Por su parte, el abogado Alonso Medina Roa, expuso el incremento de funcionarios militares detenidos en 2018; además, dijo que hay oficiales que ya cumplieron la condena, “tienen boleta de excarcelación y permanecen tras las rejas”. “La mayor parte de los funcionarios se encuentran detenidos en la cárcel militar de Ramo Verde, La Pica en estado Monagas, Santa Ana en el estado Táchira”, precisó. Añadió que entre los funcionarios detenidos, “hay generales de división, coroneles, rangos medios y una gran parte de hombres y mujeres que pertenecen a la tropa. Varios de ellos permanecen en calabozos situados en cuarteles”, denunció.

Etiquetas: coalición de derechos humanos | derechos humanos | presos políticos | Venezuela