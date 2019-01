CIDH teme mayor represión en Venezuela tras nueva asunción de Maduro

ND / 9 ene 2019.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mostró su preocupación este jueves por la asunción de un nuevo mandato en Venezuela por parte de Nicolás Maduro, al considerar que las elecciones realizadas en el país el pasado 20 de mayo, donde no participó el grueso de la oposición venezolana, carecieron de legalidad al no cumplir con las condiciones mínimas necesarias para ser considerados unos comicios libres.

En un comunicado de prensa la CIDH alertó “sobre la profundización del debilitamiento institucional en Venezuela” al persistir “situaciones estructurales que afectan los derechos humanos”, además de advertir “sobre las graves consecuencias que ocasionaría” el retiro de Venezuela de la OEA.

Haga click aquí para leer el comunicado completo en la página de la organización

Etiquetas: CIDH | Nicolás Maduro | OEA | Venezuela