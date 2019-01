Christian Zerpa: Edgar Zambrano, José Gregorio Correa y Timoteo Zambrano están en la nómina de Gorrín

ND / 8 ene 2019.- El ex magistrado del TSJ de Venezuela, Christian Zerpa aseguró este lunes que diversos parlamentarios de la Asamblea Nacional supuestamente habrían recibido dinero de parte del dueño de Globovisión Raúl Gorrín.

Aseguró que entre esos diputados se encuentra “José Gregorio Correa (PJ), él está en la nómina de Gorrín y ha impulsado acercamientos entre Gorrín con otros sectores de la oposición como Acción Democrática no son acercamientos típicos de un parlamento, van mucho más allá de eso, son acercamientos para lograr acuerdos económicos”,

Dijo también que han existido acuerdos entre Gorrín para buscar beneficiar a determinados dirigentes de la oposición con obras de infraestructuras a través de empresas que ellos solicitan que les sean asignadas obras. “Los diputados ponen sobre la mesa los nombres de las empresas a quienes quieren se les asignen esas obras Y se les asignan (…) Otro diputado que ha sido beneficiado constantemente es Timoteo Zambrano (Cambiemos), ya eso es público y notorio y Edgar Zambrano (AD)”. Según el abogado Gorrín tendría como objetivo lograr en control de la oposición.

Click aquí aquí para leer la nota completa en EVTV

Lea más: John Bolton: Sanciones son contra quienes se benefician del “régimen ilegítimo”

vaya al foro

Etiquetas: Christian Zerpa | Edgar Zambrano | José Gregorio Correa | Raúl Gorrín | Timoteo zambrano