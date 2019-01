César Miguel Rondón: A partir del lunes estaré por Instagram y Periscope

View this post on Instagram

Nunca pensé que el final sería así. Sabía que algún día ocurriría, pero no así. Lamentablemente, las circunstancias no nos permitieron decir adiós. Nunca entendí cómo ni por qué llegué a este proyecto, que – sin duda- ha sido la mejor experiencia profesional de mi vida, y que hoy -por la soberbia e intransigencia- nos arrancan. Lamento no haber aprendido lo suficiente. Lamento haber estado distraída en ocasiones. Lamento no haberme preocupado más. Siento que robaron y mataron algo que amaba. Desde pequeña, mi mamá me llevaba al colegio escuchando a un señor que hacía sonar las hojas de los periódicos demasiado fuerte y eso me molestaba. Cuando fui capaz de conducir por mi cuenta, escuchaba a diario a ese mismo señor y me imaginaba a su lado. En las horas más álgidas del tráfico, recreaba mil veces la misma escena: yo a su lado. Pero cuando tocaba acelerar la marcha, despertaba de mi ilusión, pensando que mis sueños eran absurdos; hasta que un día recibí una llamada que fue el comienzo de esta historia que – por ahora- llega a su fin. . ¡Gracias por haberme permitido ser parte de esto! @rondoncm @lilavanorio @luiscarlosdiazv @egomezlollet