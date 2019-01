Por qué #El23EConGuaidó

Cuando la desesperanza campeaba en nuestras almas, apareció Juan Guaidó con una antorcha a alumbrarnos el camino. Pero no es sólo Guaidó, sin restarle los méritos que tiene. Pareciera que por fin entendimos que un país puede ser destruido por pocos, pero hay que reconstruirlo entre muchos, entre todos. Repetiré una frase que he citado muchas veces, porque me encanta: “nadie es tan fuerte para hacerlo solo, nadie tan débil para no ayudar”.

Por eso, el 23 de enero atenderé la convocatoria de Guaidó porque quiero que mis nietos –si tienen que vivir fuera de Venezuela porque sus progenitores sembraron sus vidas en otro país- al menos puedan venir y aprender cómo ser venezolanos. Voy a marchar porque quiero vivir aquí y morirme aquí, al pie del Ávila, en el mismo lugar donde nací.

Voy a marchar por los que se fueron sin ver el fin de esta pesadilla: los que mataron mientras protestaban, los que murieron por no tener medicamentos, los que han fallecido de inanición. Marcharé por los que aún no han nacido, para que nazcan en un país donde la libertad no sea una palabra hueca, la democracia un eslogan y la Constitución “un librito que sirve para cualquier cosa”. Marcharé por los niños, para que tengan futuros promisorios y no presentes inciertos. Por los ancianos, para que pasen sus últimos días en paz y seguridad. Por los jóvenes, para que puedan vivir su juventud sin miedo. Por mis contemporáneos, para que, en vez de sobrevivir, vivamos dedicando nuestra fuerza creativa y nuestra experiencia a impulsar el desarrollo del país.

Sí, voy a salir con entusiasmo este 23 de enero. Caminaré con la ilusión de que estoy haciendo algo para que muchos de los que se fueron, regresen. Para que muchos de los que están pensando irse, no se vayan. Para que quienes han decidido quedarse encuentren razones que avalen esa decisión. Marcharé para que la educación sea una prioridad. Por los optimistas y los pesimistas. Por los que están enfermos y por los que gozan de salud.

Marcharé por las buenas personas que conozco y las que me resultan desconocidas. Marcharé para que se vayan los que tanto daño han hecho. Marcharé para que esto que ha pasado en Venezuela no se repita jamás. Por ti, por ella, por él, por nosotros, por ustedes, por ellos… ¡nos vemos en la calle!

@cjaimesb

