Canciller de Chile: Queremos que la solución en Venezuela venga de la voluntad de los venezolanos

Luis Sequera / 18 ene 2019.- El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Ampuero, manifestó que su Gobierno respaldará todas las medidas de la Asamblea Nacional que consideren pertinentes para restituir el hilo democrático en Venezuela.

“Lo que nosotros queremos es que exista una solución que encuentren los propios venezolanos para salir de esta grave tragedia en la que se encuentra esa gran nación hermana. Que sea una alternativa pacífica”, dijo Ampuero en entrevista concedida a NTN24.

Señaló que los venezolanos están pasando por una tragedia tan severa, que ha escalado hasta otras naciones de Sudamérica con el flujo migratorio de venezolanos.

“Es delicado esto porque implica demanda y presiones sobre nuestra economía para resolver temas de trabajo, salud, vivienda, y al mismo tiempo Venezuela se sigue oponiendo a la negativa del gobierno de Maduro de establecer canales humanitarios en Venezuela”, puntualizó.

En esta línea, aseveró que ante esta situación “es más importante que nunca, que la comunidad internacional hable muy claro ante Maduro, y le exija que busque una solución en beneficio de los venezolanos”.

Por último, reiteró la postura del gobierno de Chile de desconocer al gobierno de Maduro, puesto que las pasadas elecciones del 20 de mayo no se brindaron las garantías necesarias para considerar este proceso electoral transparente y democrático.

“Este gobierno se generó a partir de elecciones no transparente, que no ofrecieron la garantía para los opositores, elecciones que además implicaron marginar las alternativas opositoras y no se permitió la presencia de observadores internacionales”, finalizó.

Etiquetas: AN | Chile | Roberto Ampuero | transición política