Cabello: Si la derecha cree que va a asesinar a chavistas, están muy equivocados

ND / 30 ene 2019.- El constituyente Diosdado Cabello aseguró este miércoles que la oposición venezolana tiene planes, supuestamente, de “asesinar” a chavistas en medio de manifestaciones callejeras.

Así lo dijo desde una concentración oficialista en Falcón.

“Uno observa a la derecha cómo reciben de forma descarada las instrucciones que le da el imperialismo, las instrucciones desde Washington, porque el jefe del imperio dijo hace tres semanas: país que quiera mi ayuda tendrá que pagarla. EEUU no apoyará a nadie si no paga la factura. ¿Cómo va a pagar esta gente? –refiriéndose a la oposición- exponiendo la vida del pueblo, de los jóvenes, porque ellos saben perfectamente que no nos van a ganar en elecciones., Fueron a la OEA y salieron cuereados, en la ONU llevaron palo y ahora buscan la fuerza”.

Y continuó: “Les digo a la derecha: si creen que pueden decir ‘vamos a asesinar a los chavistas’ y nosotros quedarnos de brazos cruzados, están muy equivocados. Si lo intentan deben sentir el puño del poder popular estrellándose sobre su cara, para demostrar que aquí no se rinde nadie, que hay un pueblo dispuesto a defender la patria”, expresó Cabello.

El constituyente llamó “descarados” a la oposición y al Gobierno de Estados Unidos por “robar” el dinero de Venezuela y repartirlo “entre sus secuaces”.

“Son tan descarados que nos roban más de 20 mil millones de dólares y los de aquí aceptan 20 millones para ayuda humanitaria, ¿Y el resto? Quién se lo queda. El imperialismo y sus secuaces”, agregó el dirigente oficialista.

Cabello indicó que el chavismo está dispuesto a “pelear” en la calle. “Si la vaina es peleando, pelearemos por la patria”, dijo. Al tiempo que adelantaba una concentración para el próximo 2 de febrero en la avenida Bolívar de Caracas.

Pidió la asistencia de falconianos y demás entidades del país.

