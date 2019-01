Cabello: Es probable que EEUU nos invada, su problema será salir de aquí

Jhoan Meléndez / 25 ene 2019.- El presidente de la ANC, Diosdado Cabello, aseguró hoy desde Yaracuy que es probable que haya una invasión por parte de EEUU pero cree que “su problema será salir de aquí”.

“No podrán salir porque los vamos a echar como en Vietnam (…) Nos subestiman. Creen que porque tienen tecnología, armamento y socios van a poder con nuestro pueblo”, manifestó en una concentración oficialista a través de VTV.

“Le pido al pueblo de Yaracuy que nos mantengamos alerta. Si ellos se atreven a intentar algo mas allá de las payasadas que han hecho hasta ahora, así nos tengamos que ir a pie desde Yaracuy, nos vamos a Miraflores a defender a Nicolás y a la revolución. No permitiremos que el imperialismo meta sus garras en Venezuela”, aseveró Cabello.

“no permitan bajo ninguna circunstancia que el imperialismo norteamericano venga a darnos órdenes”, insistió.

Sobre su presunta reunión con Juan Guaidó afirmó: “La diferencia es que lo que le dije ahí lo digo en cualquier lugar y lo que él me dijo a mí no lo puede decir en cualquier lugar”.

“Yo no sé si son mentirosos patológicos o será verdad que no tiene coraje para asumirlo. Él sabe que nos reunimos. Yo no tengo temor en decirlo”, detalló Cabello.

Por último enfatizó que la dirigencia opositora “no merece ninguna concesión de parte nuestra. Ninguna. Ni una sola concesión, por inconsecuentes con su patria”.

Etiquetas: Diosdado | EE.UU | Guaidó