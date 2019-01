Cabello: Si no se van en 72 horas a lo mejor se les va la luz, digo yo

ND / 23 ene 2019.- El presidente de la ANC, Diosdado Cabello, amenazó hace minutos a los diplomáticos estadounidenses de que si no se van del país en 72 horas les cortarán los servicios públicos.

“Nicolás les dio la orden y firmó un decreto expulsando y rompiendo relaciones con el imperio norteamericano, Estados Unidos… Ellos dicen y que no se van porque ellos no reconocen a Nicolás. Está bien. Quédense ahí. A lo mejor se les va la luz en ese sector. no llega el gas. Tantos problemas que hay en este país, ¿verdad? Digo yo. Cuando vengan con su maletín por allá. No, que valija diplomática. ¿Diplomática? No señor. Digo yo, no sé, cosas que pudieran ocurrir. Siempre todo dentro del marco de la Ley. si no hay relaciones diplomáticas, no hay ningún tipo de prerrogativa. Inmunidad, nada”.

Minutos más tarde se volvió a referir al tema. “No los queremos aquí. No los aceptamos aquí. Si tuvieran un poquito de vergüenza, recogieran sus peretos, sus corotos, y se van de Venezuela. Pero no le podemos pedir vergüenza al imperialismo. El imperialismo se caracteriza por no tener ni vergüenza ni escrúpulos ni honor ni humanidad”.

Cabello también amenazó a la oposición venezolana en caso de una invasión militar estadounidense. “Ustedes vieron hoy al señor Marco Rubio loco, amenazado; al señor Mike Pence amenazando. Si nos van a invadir denle, pero tengan la certeza de que nosotros vamos a ir por sus socios, los socios que tienen aquí. Traidores a la patria. Vamos por ellos. Aquí nosotros nos vamos atrincherar, ojalá no sea necesario”.

vaya al foro

Etiquetas: Cabello