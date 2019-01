Cabello: A mí no me engañaron ni fuí a esa reunión a pedir cacao

ND / 26 ene 2019.- Diosdado Cabello reiteró este sábado que “está esperando” que Juan Guaidó niegue que se reunió con él en el Hotel Lido de Caracas para sacar a la luz la “evidencia 2”. Así lo dijo durante un acto oficialista en Cojedes.

“Qué fácil era decir sí o no, ¿verdad? ¿A quién engañó? ¿A mí? No. Engañó a los de ellos, porque él fue a esa reunión sin autorización de muchos de los que están con él… Y ante eso, ayer Jorge Rodríguez presentó la evidencia 1. Entrando yo al hotel… y después como a los 5 minutos… esas son las cámaras del hotel, eso no se puede ocultar, y ahí hay unas personas que trabajan en el hotel, esos no son míos… y después entró el caballero, caballero porque hay niños aquí, con otras personas, incluido una persona que la pusieron de chaperón (en referencia a Roberto Marrero). ¿Quién se lo puso? Leopoldo López”.

Y siguió: “Entonces ellos se activan ahí a decir: No, que engañaron a Diosdado. Está bien, me engañaron pues. Tú ganaste, yo perdí, tú te agachaste y yo te pasé por un lado”, lo que generó risas entre los presentes. “Ponte a creer que me engañaste… ahora, estoy esperando que él diga que ese que aparece encapuchado no es él para sacar la evidencia 2. Conversando algunas cosas. ¿Por qué hay esa evidencia 2? Porque lo que yo hablé ahí lo puedo decir en esta calle de Cojedes. Yo no fuí ahí a pedir cacao. Yo no fui ahí a entregar al país… Una de sus primeras cosas fue elecciones, su primera propuesta. Yo le dije: yo también quiero pero de la Asamblea Nacional. Es el único poder que no se ha legitimado ante la asamblea nacional constituyente. Nosotros no fuimos a negociar a la patria…”

vaya al foro

Etiquetas: Diosdado Cabello | Hotel Lido | Juan Guaidó