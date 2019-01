Cabello llamó a vigilia en Miraflores

Luis Sequera / 23 ene 2019.- El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, convocó al oficialismo a mantenerse en vigilia frente al Palacio de Miraflores, ante los recientes actos de protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro.

“A partir de esta noche nos instalamos en vigilia frente al Palacio de Miraflores. Así como lo hicimos aquel 11 de abril, y cuando ellos quieran, nosotros también queremos”, dijo Cabello durante la concentración de este miércoles convocada por el Gobierno.

Asimismo, ordenó a la dirigencia del Psuv y al Jpsuv a preparar la logística para lleva a cabo esta vigilia.

“La derecha venezolana en su afán de desconocer la voluntad de un pueblo no tiene límites, vergüenza, ni escrúpulos. No les da ninguna vergüenza violar la Constitución que fue aprobada por nuestro pueblo. Ellos saben que en el marco de la Constitución bolivariana no pueden hacer lo que están haciendo. Nosotros estamos obligados a defender la Constitución”, manifestó.

