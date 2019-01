Cabello amenaza: Actuaremos si la AN continúa en su actitud

ND / 9 ene 2019.- El vicepresidente del Psuv y presidente de la ANC, Diosdado Cabello, volvió a amenazar este miércoles al parlamento venezolano, de mayoría opositora, al asegurar que si continúan adelante en su empeño de desconocer al presidente Maduro, la Constituyente “va a actuar para mantener la paz de este país.”

Estas declaraciones fueron ofrecidas por Cabello durante el programa que conduce por VTV, Con el mazo dando, apenas un día después de que desde el órgano supraconstitucional, constituido en su integridad por oficialistas, se propuso eliminar la Asamblea Nacional, que debería mantenerse en funciones hasta enero de 2021, y convocar elecciones para escoger nuevos integrantes del Legislativo.

“Si esa Asamblea Nacional, esos diputados que están allí, continúan en su actitud, la Asamblea Nacional Constituyente tomará las acciones que sean necesarias para que haya paz en este país. Y que cada quien asuma la responsabilidad de lo que le toca, nosotros asumiremos la nuestra”, precisó.

A su vez, desestimó a la nueva directiva del parlamento, encabezada por Juan Guaidó, por considerarla en desacato ante las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia.

“Ellos (la AN) no tiene directiva, porque cuando eligieron al asesino de Julio Borges, lo hicieron con votos de quienes no estaban habilitados. Nada les costaba acatar lo que mandaba el TSJ”, indicó el dirigente psuvista.

“Esos diputados aplauden las sanciones y las decisiones de los presidentes de algunos países que dicen que este país no tiene presidente”, añadió.

Respecto a Guaidó señaló que es un “desconocido”, pero se atrevió a decir que “le falta un tornillo”

“A ese señor (dirigiéndose a Guaidó) no sabe la vaina que le echaron poniéndolo ahí. Nadie lo conoce, no les digo el nombre aquí para que no se lo aprendan”, dijo al público que asiste a las grabaciones del programa.

“Yo me imagino que ese señor (Guaidó) mañana saldrá con su caballo e irá a Miraflores, porque él dice que será presidente, entonces yo le digo nos vemos en la calle”, enfatizó.

“Mañana saldrá bien, mañana todo estará tranquilo. Ellos dicen que será el día, será el punto de quiebre. Hablan y hablan pero si algo pasa ¿quién toma el poder?, ninguno de ellos esta preparado, nosotros sí, tanto que estamos dispuestos a dar la vida”, agregó.

Asimismo, recordó que la ANC ordenó investigar por traición a la Patria a políticos que apoyen al Grupo de Lima ante su última declaración donde instan a Maduro a traspasar el poder a la AN, al ser el único poder legítimo que queda en Venezuela, según los integrantes de esta alianza de naciones latinoamericanas.

Lea más: Tamara Taraciuk (HRW): No es posible un diálogo entre iguales en Venezuela

vaya al foro

Etiquetas: AN | ANC | Diosdado Cabello