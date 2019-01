Cabello: La AN existe, lo que no hay es una “directiva legitima”

Luis Sequera / 21 ene 2019.- El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, afirmó que la reciente sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la Asamblea Nacional (AN) es para asegurar que exista un Parlamento con una “directiva legitima” y no en desacato.

“Una de las atribuciones que se ejecutaron por mandato del TSJ fue cuando el presidente rindió cuentas en el 2017 en su mensaje anual ante la ANC, y lo hizo en el 2018 y 2019 (…) Y todas las que llevan, que no haya en Venezuela un poder legislativo instalado con una directiva legal, legitima, sino que ellos persistan en actuar en desacato a la Constitución y la Ley”, dijo Cabello durante la acostumbrada rueda de prensa del Psuv.

Este lunes 21 de enero, el TSJ ha declarado la inconstitucionalidad de la Junta directiva de la AN, anulando la nueva directiva y todos los actos subsecuentes que realizó.

Asimismo, desestimó las acciones del presidente de la AN, Juan Guaidó, que buscan generar una transición política en Venezuela. “Lo que diga Guaidó nos tienes sin ciudad, es un problema para la oposición no para nosotros. La AN de esto va a salir peor de como entró, más dividido, más fraccionada, atacándose entre ellos”, subrayó.

Sobre la sublevación en Cotiza por militares de la GNB

“Afortunadamente los sistemas de inteligencia funcionaron de manera activa y muy eficientemente y en tiempo récord. Estos ciudadanos fueron obligados a refugiarse en el Waraira Repano, allí fueron obligados a rendirse, fueron capturados, y en estos momentos todos están sometidos a la justicia venezolana”, explico el vicepresidente del Psuv antes de afirmar que hasta los momentos han detenido a 27 personas por el hecho.

