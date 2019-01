Cabello: Lo que me dijo Guaidó no lo puede decir en público

Valentín Romero / 25 ene 2019.- El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, aseguró este viernes que también posee los audios de la supuesta reunión que sostuvo el martes en la noche con el presidente encargado de la República designado por la AN, Juan Guaidó, y advirtió al joven parlamentario que los haría publica si insiste en desmentir el citado encuentro.

Cabello afirmó, durante un acto oficialista en el estado Zulia transmitido por VTV, que asistió a la reunión con Freddy Bernal en un hotel caraqueño (hotel Lido según lo declarado por el ministro de comunicación) a pedido de Guaidó, y señaló que el encuentro era secreto.

“Me dijo que quería hablar conmigo, porque yo era un hombre de palabra. Yo ratificó yo soy un hombre de palabra, mi palabra vale mi vida aquí y en cualquier lugar del mundo, el día que me comprometo con mi palabra la cumplo, se me va la vida cumpliendo palabra”, expresó antes de destacar que finalmente sacó a la luz la reunión “porque él (Guaidó) me dio su palabra para algunas cosas y las incumplió”.

“Yo ante esta situación de él no cumplir su palabra, me autorizaba moralmente a revelar una reunión que en teoría era secreta por petición de él”, reiteró.

“Por ahí creo que salió cuando él va entrando al hotel” dijo en relación al video que mostró minutos antes Jorge Rodríguez en rueda de prensa transmitida por VTV, antes de explicar que él y Bernal entraron sin problemas al sitio de la reunión mientras que Guaidó lo hizo con una gorra, un suéter con capucha y mirando al piso, “como pa’ que no lo conozcan”.

Asimismo, advirtió que si el joven diputado dice que el video es un montaje o “sigue insistiendo en que no hablamos, yo voy a sacar lo que hablamos”, porque según el dirigente oficialista no tiene miedo de que sepan sobre lo que conversaron esa noche.

“Lo que yo dije ahí (durante la reunión) lo digo en la calle, lo digo ante quien sea; lo que él dijo ahí no se atreve a decirlo ante ninguna persona de la oposición”, aseveró.

Etiquetas: Diosdado Cabello | Juan Guaidó