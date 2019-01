Cabello: El 23 de enero no va a pasar nada

Yalezsa Zavala / foto: @PartidoPSUV / 15 ene 2019.- El primer vicepresidente del Psuv y presidente de la ANC, Diosdado Cabello, precisó este martes que el oficialismo también saldrá a las calles el próximo 23 de enero, mismo día en que la oposición convocó a una marcha.



En rueda de prensa, Cabello recordó que la oposición dijo en diciembre pasado que hasta el 10 de enero el oficialismo tendría “vida política”.

“Llegamos al 10, ya hoy es 15 ya. No pasó nada el 5 de enero, como la derecha le ofreció y le prometió a su gente. No pasó nada en los días subsiguientes hasta el 10, cuando la derecha le prometió a su gente, le pinto pajaritos nuevamente, y no ocurrió nada. Nicolás Maduro fue juramentado como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, dándole cumplimiento a la voluntad de nuestro pueblo”, puntualizó.

Y siguió: “Ahora la derecha nos amenaza a nosotros que la cosa ahora sí es el 23. Yo les voy a decir lo que va a pasar el 23, nada. No va a pasar nada por la falta de coherencia política de la derecha, pero además no va a pasar nada por la conciencia del pueblo de Venezuela que no quiere violencia”, sostuvo.

A su juicio, “se recuerdan del 23 de enero solo para eventos de naturaleza violenta. Recordemos que fue un 23 de enero que la señora María Corina y el señor Leopoldo López llamaron a la salida. Que por cierto estaba el señor Guaidó ahí, entre los convocantes a la violencia, a la muerte, a las guarimbas. Son los mismos. Nadie puede decir aquí que la nueva esperanza del liderazgo opositor la representa Guaidó”, puntualizó.

Informó Cabello que el 23 de enero el oficialismo también marchará, “a recordarle al mundo que a Venezuela no se le vuelve a traicionar”.

“No hay vacío de poder”

Por otro lado, criticó los cabildos abiertos realizados por la oposición y los calificó como una “nueva trampa mediática” de la oposición para, supuestamente, engañar a sus seguidores.

“No hay forma ni manera que la derecha venezolana pueda asumir un Gobierno en Venezuela de transición. No hay manera. Eso no aparece en ninguna parte aquí en ninguna parte, como no existe vacío de poder. A ustedes lo están engañando, y ustedes se están dejando engañar”, afirmó mientras señalaba la Constitución.

“El efecto Guaidó es coba”

En la ronda de preguntas, Cabello habló sobre Juan Guaidó y la potestad que, según afirmó, tiene la Asamblea Nacional Constituyente para convocar elecciones de una nueva Asamblea Nacional.

“Creo que ellos (la oposición) se sobrestiman. Hay unos que dicen ‘el efecto Guaidó’. A Guaidó no lo respetan ni en la oposición, no lo respeta nadie. Todos lo quieren manejar, todos le quieren dar órdenes, y él no sabe qué hacer. Por eso el 5 no hizo nada, el 10 no hizo nada, el 14 ni hizo nada y el 23 tampoco va a hacer nada”.

Aseguró que era “sencillo” sacar la Asamblea Nacional del desacato. “Ah, pero la arrogancia no se los permite. Ellos no han podido hacer eso”, acotó.

“Ellos pueden aprobar todo lo que tangan en la agenda, pero no va a pasar nada. Nicolás Maduro seguirá siendo presidente de la República. Si nosotros aprobamos en a Asamblea Nacional Constituyente que va a haber elecciones de la Asamblea Nacional, habrá elecciones de la Asamblea Nacional”, concluyó.

Etiquetas: 23 de enero | Diosdado Cabello | marcha | oposición