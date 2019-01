Colapsó el carnet de la patria el 23 de enero

Reconozco que yo era uno más de los que consideraba, casi que como amedrentado en mi condición de activista político, que la incidencia del carnet de la patria, el control del estómago popular mediante los Claps y los aumentos alocados de salarios, tendrían como resultado el apaciguamiento, la anomia social, la entrega y el espíritu derrotado y lambiscón en los denominados sectores populares y en el derretido espectro de la clase media pobretona; ¡pues me he equivocado, y qué bien me ha caído esta equivocación!

Pues desde el 21 de enero, con las protestas y luchas callejeras en el oeste de Caracas, otrora bastión del chavismo, y llegando a las apoteósicas manifestaciones populares del 23 de enero en todo el país, cuando todo un pueblo clamó por el fin de la tiranía, he apreciado que la mayoría venezolana no se resigna, no dobla la cabeza con prebendas y dádivas, y ha entendido que el descalabro de la calidad de vida de las grandes mayorías nacionales se debe a una élite todo poderosísima que se ha aferrado al poder político para saquear sistemáticamente a la nación, y que se ha entregado a su vez a los intereses más oscuros de la geopolítica mundial, así tenga que hacerlo sobre un océano de hambreados y de enfermos. Caramba, ¡qué orgullo!; la gran mayoría de los venezolanos no nos rendimos.

Lo que pasa es que no leí los datos propios de los procesos electorales de pacotilla que montó Maduro el 20 de mayo, fecha de la guachafita que él dice que ganó para reelegirse Presidente, y el de las elecciones de concejales de diciembre del año pasado cuyas cifras de no participación fueron ciclópeas; y digo esto con particular énfasis en la del 20 de mayo, que además de ser un sucio simulacro electoral, fue objeto del desprecio de más de la mitad de los venezolanos.

Mientras, el gobierno creyó que intensificando la regaladera, el control social, el control tecnológico y los aumentos salariales a costa de la economía, podría contar con la “lealtad” y la entrega de los venezolanos; ¡qué tronco de equivocación! Para desgracia de las pretensiones de controlismo del gobierno, el 23 de enero colapsó el carnet de la patria, colapsaron los bonos, colapsó el clap y colapsó el aumento de sueldo de más del 300 por ciento.

Ahora, a Maduro ya lo odian más en el 23 de enero, en la Vega, en Cotiza, en Petare, que en Chaco y que en Lecherería; y eso se debe a que en esos últimos urbanismos la mayoría de los que lo odiaban y lo odian se han ido del país; ¡qué ironía del destino!

Maduro creyó que sería eterno en el poder aplicando el hegemonismo hambreado de la tiranía de los Castros en Cuba, que consiste en la fulana “tarjeta de racionamiento”, instrumento que sin lugar a dudas ha mantenido a este pueblo bajo la bota dictatorial por casi 60 años. Maduro pensó que podía aplicar el control social al estilo chino, y por eso se trajo al gigante amarillo de telecomunicaciones, la empresa ZTE, para instrumentar el carnet de la patria, que cuenta con un registro de más de 18 millones de venezolanos, que no me cabe dudas están participando en las protestas; pues bien, fracasó la base de datos que montó Maduro con los asiáticos; fracasó el chantaje de la dádiva.

El pueblo venezolano no es el cubano ni el chino, sociedades que lamentablemente nunca han saboreado lo que es vivir en un régimen de libertades.



