Beatriz Becerra: El que se "autoproclamó" fue Maduro y no Guaidó

Oleg Kostko / 28 ene 2019.- La eurodiputada Beatriz Becerra se pronunció este lunes sobre la situación actual de la crisis venezolana y resalto que el factor humano es lo que ha evitado que Venezuela se terminara de convertir en Cuba.

Asi se expresó la parlamentaria europea en un hilo publicado en su cuenta de Twitter:

“Veo muchos análisis sobre la situación en Venezuela, sobre la estrategia de la oposición, sobre quién la dirige, sobre el papel de Juan Guaido. Todos son interesantes, pero como llevo unos años con esta lucha, les doy mi punto de vista”.

“La cuestión es, con todo lo que ha hecho el régimen, con todos sus abusos políticos y físicos, cómo es posible que todavía hoy Venezuela no sea una nueva Cuba. Creo que la respuesta está en el factor humano”.

“Es asombroso el número de personas valerosas y valiosas que existe en Venezuela. Si su misión sigue adelante y ahora se vislumbra el final (ojalá llegue pronto), es porque unos liderazgos han sucedido a otros”.

“Me resisto a hacer una lista de nombres porque sería interminable y odiaría dejarme a alguien. Pero he tenido el privilegio de conocer y tratar a hombres y mujeres extraordinarios que han trabajado desde dentro y fuera de Venezuela”.

“A algunos no los he podido conocer en persona porque están presos o exiliados en embajadas. Aguantan un nivel de presión que los españoles que hemos entrado en política en los últimos 40 años no hemos conocido ni remotamente”.

“Recordemos que en la oposición hay partidos de derechas, de centro y de izquierdas. Y, a pesar de algunos desencuentros puntuales, han sabido mantener siempre el diálogo necesario para la unidad. Algo imprescindible”.

“Y más allá de las personas está la estrategia. Ya lo he dicho: han elegido la vía pacífica y de la ley a la ley. Hoy, es la Asamblea Nacional la que cumple la Constitución en vigor (no lo olvidemos: la Constitución chavista)”.

“Lo explico en todos los artículos que me piden estos días: el que se autoproclamó fue Maduro, no Guaidó. La Asamblea es el último bastión de legitimidad democrática”.

“Por eso Juan Guaidó pide elecciones, porque convocarlas es la misión del presidente encargado. Por eso tenemos que respaldarle en esto, aunque sepamos que Maduro nunca aceptará unas elecciones libres y justas que lo sacarían del poder”.

“La oposición quiere alcanzar el poder real a partir de la legitimidad constitucional. Y sólo para convocar unas elecciones libres que den comienzo a la transición. Es un camino difícil en el que debemos acompañarla”.

“Ellos saben que todo pasa por lograr que el régimen se divida, que algunos decidan que ya no es posible seguir apoyando al tirano Maduro y prefieran otras opciones. A esto se deben las ofertas de amnistía que hace Guaidó”.

“Y, por último, está el bravo pueblo venezolano. Un día habrá que hacer un recuento de las víctimas y temo que será terrible. Algunos han muerto a tiros, pero la mayoría lo hacen de hambre o de enfermedades que no pueden tratarse”.

“Los venezolanos no se rinden y siguen saliendo a la calle. El próximo miércoles #30ene volverán a llenar las calles del país para pedir democracia y un futuro sin hambre”.

