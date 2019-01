Beatriz Becerra: Juan Guaidó tiene el apoyo de la UE

Jhoan Meléndez / 24 ene 2019.- La eurodiputada Beatriz Becerra dijo este jueves que sostuvo conversaciones con Juan Guaidó al cual “le he refrendado el apoyo de la Unión Europea (UE)”.

“Esta noche he tenido el honor y el placer de conversar con el presidente interino de Venezuela Juan Guaidó y no me ha sorprendido escuchar a un joven firmemente comprometido con el destino de su país. Con gran madurez política y un ánimo inquebrantable”, escribió en su cuenta de Twitter.

Becerra aseguró que “solo alguien que ha pasado media vida bajo la tiranía del régimen chavista, un líder universitario fajado en el estado de Vargas, un ingeniero que sabe hacer planes y construir, puede tener la entereza para seguir adelante y acometer una misión histórica de este calado”.

“Con la tranquilidad de no tener nada que esconder y la certeza de defender la causa justa, le he transmitido mucho ánimo (…) Adelante, Juan, estás encargado de abrir el camino a una Venezuela libre”, afirmó la vicepresidente de Subcomisión de DDHH del Parlamento Europeo.

Esta noche he tenido el honor y el placer de conversar con el presidente interino de #Venezuela @jguaido, y no me ha sorprendido escuchar a un joven firmemente comprometido con el destino de su país. Con gran madurez política y un ánimo inquebrantable. — Beatriz Becerra (@beatrizbecerrab) 24 de enero de 2019

