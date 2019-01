Aveledo: A Guaidó hay que ayudarlo, no exigirle milagros

Yalezsa Zavala / 15 ene 2018.- El ex secretario ejecutivo de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo, precisó este martes que la forma de ayudar a Juan Guaidó, nuevo presidente de la AN, es apoyarlo para que no actúe precipitadamente.

“Guaidó está siendo objeto de muchas presiones. A él hay que apoyarlo y ayudarlo mucho, que se sienta acompañado por el país. Él y toda la Asamblea”, manifestó en A Tiempo, por Unión Radio.

La primera presión, a su juicio, es la circunstancia actual de Venezuela. “Un país angustiado, un país agobiado por una crisis que quiere soluciones a la misma. Y siempre estamos los venezolanos buscando una persona. Entonces se personifica en el Presidente de la Asamblea lo que es la responsabilidad de la Asamblea…Recordemos que la Asamblea tiene impedido el cumplimiento de sus deberes constitucionales por unas sentencias respaldadas en la fuerza”, sostuvo.

La opción, según Aveledo, es “apoyarlo y tener cuidado con las presiones, para que no se precipite y actúe”.

Por otro lado, aseguró que es malo que la sociedad que la dirigencia política no se renueve y que la gente mire a los líderes políticos como salvadores, porque entonces “viene una tremenda decepción”.

“Cuando queremos ayudar a Guaidó no es que le exijamos milagros. Ayudemos en la fortaleza de la institución (…) Que se le pidan caminos políticos y no milagros, porque si no, esta moda pasa y lo consume, entonces mañana desecharemos a Guaidó”, sostuvo.

Finalmente mencionó a Capriles como ejemplo de políticos que no se deben “desechar”. “Ahí tenemos una reserva muy grande para el futuro de Venezuela y no debemos desecharlo, porque nos va a hacer falta gente como él”, concluyó.

Etiquetas: Juan Guaidó | Ramón Guillermo Aveledo