Asdrúbal Oliveros: La gente que critica a los comerciantes, ¿sabe lo que es la hiperinflación?

Jhoan Meléndez / 31 ene 2019.- El director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, defendió este jueves a empresarios y comerciantes con relación a los aumentos de precios al recordarle al país que vivimos en hiperinflación. “Desde hace rato abundan por las redes sociales mensajes atacando a los comerciantes y empresarios. Que si suben todos los días los precios, que si es más caro que en EUA, que lo que buscan es ganar y así por el estilo, Y cuando lo leo o me lo comentan, pienso: ¿sabrán lo qué significa gestionar un negocio en hiperinflación y para colmo en chavismo? Porque para mí no hay medias tintas, lo que vivimos tiene un responsable directo y se llama chavismo”, explicó en Twitter.

Oliveros continuó: “En medio de una hiperinflación, con gravísimo problema de escasez de insumos y materias primas, persecución, regulaciones sin sentido y exageradas, mercados negros, ausencia de datos económicos, el comerciante no puede ser cauteloso para calcular precios, simplemente porque el riesgo a quebrar es altísimo. Basta con ir a cualquier centro comercial para darse cuenta. No podemos perder el foco. Los comerciantes no son ni ONG, ni hermanas de la caridad. Deben gestionar negocios para que sigan a flote”.

Por último agregó que “en todo caso, usted es libre de comprarle o no, y también de traerlo de afuera, si está en sus posibilidades y le parece muy caro. Pronto tendremos otro modelo que estimule la competencia y de más certidumbre”.

