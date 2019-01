Armando Armas: Quisiera ver a Padrino López desalojando a la embajada de EEUU

Elías Rivas / 24 ene 2019.- El diputado Armando Armas dijo este jueves no creer que el Gobierno de Nicolás Maduro se atreva a desalojar al personal diplomático de la embajada de Estados Unidos, a propósito del plazo que se dio ayer desde “El balcón del pueblo” de 72 horas para que se retiren del país y así romper relaciones definitivas con la nación norteamericana.

“Yo quisiera ver a Padrino López yendo con un arma a desalojar a la embajada americana, a ver si se atreve (…) Aquí lo que estamos dando es un proceso de negociación para decirle a este señor (Nicolás Maduro) váyase, se le está dando un período para que negocie su salida”, expresó Armas en entrevista para Noticias en Vivo, por Vivo Play.

El diputado recordó que más de 14 millones de venezolanos votaron en diciembre de 2015 por la actual Asamblea Nacional “para dar un cambio total a la situación que vivimos y una sustitución al régimen”.

“Y hemos buscado y seguiremos buscando todas las maneras constitucionales en el marco de la legalidad nacional e internacional para lograrlo. Aquí hay un presidente que es Juan Guaidó y un usurpador que es Nicolás Maduro que ahora se atreve a amenazar a su principal aliado comercial”, agregó el parlamentario.

Armas aseguró que el sentimiento en la calle es ver a Guaidó como nuevo presidente, contrario a lo que sucede con el respaldo a Nicolás Maduro.

“Ayer dijeron que harían una vigilia en Miraflores y no fue nadie, en cambio en decenas de ciudades ayer se dio una manifestación como nunca antes. Aquí hay ansias de cambio que las hemos tratado de llevar adelante, a través de la vía de la constitución, por eso la gente votó por esta Asamblea Nacional que, vale recordar, fue la mayor votación en la historia. Ni Chávez en su mejor momento tuvo una elección donde participaran tantas personas”, subrayó.

Armando Armas recalcó que el objetivo de Guaidó es concretar unas elecciones “libres y justas”, y “lo más importante, contamos con una ruta muy clara y un liderazgo emergente”, destacó.

Sobre las amenazas de ir cárcel que han recibido los diputados por parte del Gobierno, Armas dijo que no solo se la hacen a los parlamentarios, “sino a todo el pueblo que está hastiado de vivir con ansiedad, angustia de no conseguir la medicina y no poder comer”.

Confirmó que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos le otorgó medidas de protección al partido Voluntad Popular.

