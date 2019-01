Aristóbulo Istúriz: Profesores y obreros deben ganar lo mismo

Oleg Kostko / video: @NTN24 / 19 ene 2019.- El vicepresidente del Socialismo, Aristóbulo Istúriz, expresó este viernes que todo el personal docente y obrero de las instituciones educativas del país deberían percibir el mismo beneficio salarial.

“Nosotros no podemos hacer discriminación entre ningún sector, hay gente que dice es que estamos más cerca de los obreros y nosotros somos profesionales, ellos también comen, pagan casa y también los afecta la guerra económica”, expresó Istúriz en declaraciones dadas a VTV.

Y agregó “Es más, si el obrero gana menos debemos protegerlo más (…) porque aquí no se trata de que yo estudie y tú no estudiaste aquí (…) nosotros no podemos andar con que si la brecha es muy corta esa es una posición que no puede admitírsele a nadie ojala pudiéramos todos ganar lo mismo, hay jerarquías porque hay gente que hace más esfuerzo pero eso no te da derecho a reclamar que si la brecha es muy alta o muy baja”.

Dichas declaraciones generaron fuertes críticas en la red social Twitter. “Todos los estudiantes y educadores deben estar claros que el régimen nunca se preocupó por la educación. A Dios gracias ya está de salida. Aristóbulo dijo: “No importa si estudiaron o no: maestros y obreros ganarán el mismo sueldo, dijo”, escribió el secretario General de la UC, Pablo Aure.

“El “gobierno obrero” dice que los maestros no tienen derecho a reclamar mejoras salariales. “Ojalá ganemos todos lo mismo”, dice Aristóbulo Istúriz. Eso es el comunismo, todos igualados hacia abajo”, criticó el periodista Gabriel Bastidas.

“El cinismo de Aristobulo no tiene límites. Jamás dijo eso cuando daba clases, ni en tiempos de la democracia. Entones reclamaba buenos salarios para los educadores. Ahora es parte de un régimen que le niega el pan al maestro. Fariseo”, aseveró el dirigente político César Pérez Vivas.

Lea más: Miguel Pizarro: Por más que Maduro la niegue el mundo sabe la realidad del país

Todos los estudiantes y educadores deben estar claros que el régimen nunca se preocupó por la educación. A Dios gracias ya está de salida. Aristóbulo dijo: "No importa si estudiaron o no: maestros y obreros ganarán el mismo sueldo, dijo https://t.co/JBvCEFvEzP — Pablo Aure (@pabloaure) 18 de enero de 2019

El "gobierno obrero" dice que los maestros no tienen derecho a reclamar mejoras salariales. "Ojalá ganemos todos lo mismo", dice Aristóbulo Istúriz. Eso es el comunismo, todos igualados hacia abajo. https://t.co/UWV6PTDvCI — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) 18 de enero de 2019

El cinismo de Aristobulo no tiene límites. Jamás dijo eso cuando daba clases, ni en tiempos de la democracia. Entonces reclamaba buenos salarios para los educadores. Ahora es parte de un régimen que le niega el pan al maestro. Fariseo. https://t.co/EHU2U9i4l0 — César Pérez Vivas (@CesarPerezVivas) 18 de enero de 2019

vaya al foro

Etiquetas: Aristóbulo Isturiz | docentes | obreros | profesores | sueldos