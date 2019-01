ANCO critica a la AN por no juramentar a Guaidó

ND / 19 ene 2019.- La Alianza Nacional Constituyente emitió este viernes un comunicado criticando a la Asamblea Nacional por no haber juramentado a Juan Guaidó como presidente interno de Venezuela y asegurando que la adopción de competencias que ha hecho la AN es “una segunda usurpación”.

“ANCO califica de inconstitucional pretender solventar la usurpación del poder que hace desde el 2013 Nicolás Maduro reo de la justicia, con otra usurpación que niega el deber y atribuciones que le son propias a quien está llamado a ocupar la presidencia de Venezuela, el Diputado Juan Guaidó, Presidente de la Asamblea Nacional, no juramentándolo y transfiriendo inconstitucionalmente sus competencias a la Asamblea Nacional con la aprobación de un Acuerdo legislativo que secuestra la esencia del Artículo 333 constitucional y su accionar, reservándolo a la voluntad de la propia Asamblea Nacional”

La Alianza está conformada por, entre otros, Enrique Colmenares Finol, la exmagistrada Blanca Mármol de León y Luis Manuel Aguana.

A continuación el texto íntegro:

La continuada usurpación desde el 2013 por parte de Nicolás Maduro, reiterada a partir del 10 de enero y la gravedad que para los venezolanos representa este accionar inconstitucional que empeora sus condiciones de vida y desempeño, así como la evidente perdida del país, ahora se le suman las acciones reñidas con el ordenamiento legal y constitucional, de parte la propia Asamblea Nacional, violatorias de la voluntad y titularidad de la Soberanía Popular que reside en los ciudadanos. Ante ese cuadro de usurpación, la Alianza Nacional Constituyente, ANCO, reitera su llamado a la urgente restitución de la Soberanía Popular que se inició con la celebración de los Cabildos en todo el país y que deben concluir con la convocatoria inmediata a un Cabildo Mundial en los siguientes términos:

1.- ANCO expresa su desacuerdo con la Asamblea Nacional en su decisión inconstitucional de no cumplir con el nombramiento y juramentación del Diputado Juan Guaidó, Presidente de la Asamblea Nacional a quien corresponde encargarse de la Presidencia de la Republica ante el vacío de poder provocado por la falta absoluta del Presidente electo de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 233 constitucional; anomalía que actualmente está vigente en el país con la permanencia de Nicolás Maduro en Miraflores;

2.- ANCO califica de inconstitucional pretender solventar la usurpación del poder que hace desde el 2013 Nicolás Maduro reo de la justicia, con otra usurpación que niega el deber y atribuciones que le son propias a quien está llamado a ocupar la presidencia de Venezuela, el Diputado Juan Guaidó, Presidente de la Asamblea Nacional, no juramentándolo y transfiriendo inconstitucionalmente sus competencias a la Asamblea Nacional con la aprobación de un Acuerdo legislativo que secuestra la esencia del Artículo 333 constitucional y su accionar, reservándolo a la voluntad de la propia Asamblea Nacional;

3.- ANCO califica a esta decisión inconstitucional contraria al interés nacional devenida de conciliábulos de quienes priorizan sus intereses particulares sobre los del país, conducta que por años les ha permitido secuestrar para si el destino nacional y que hoy persisten tercamente en su despropósito, manteniendo al país nacional y a la comunidad internacional en una permanente incertidumbre que exige una urgente solución clara, firme y eficiente, que aparte el mal que aqueja a la Nación, y de inicio inmediato al proceso de reinstitucionalización y cambio profundo y radical del modelo político y administrativo actual;

4.- ANCO advierte al país y a la Comunidad Internacional, que no es de extrañar que acorde con su reiterada conducta, de la acción usurpadora del desgobierno, pretender atentar contra la institucionalidad representada en la Asamblea Nacional, y su Presidente Juan Guaido, accionar que amerita ser respondido con la fuerza contundente y democrática de la soberanía popular;

5.- ANCO reitera ante la gravedad de la situación que padece la nación, que toda decisión política orientada a solventarla debe concitar el masivo apoyo de los ciudadanos, hoy manifiesto en un 85% que expresa su voluntad de cambio urgente y necesario, de la crítica situación actual que se padece con el apoyo activo y decidido de la Comunidad Internacional, en el entendido que no es de ninguna manera posible que se tome ninguna decisión electoral que no incluya a las mas de 4 millones de personas desplazadas por el régimen fuera de nuestras fronteras.

En razón a lo expuesto,

Acordamos:

1.- Apoyar el reclamo del pueblo venezolano de investir a la brevedad posible al Presidente de la Asamblea Nacional, Diputado Juan Guaidó como Presidente Encargado de la República Bolivariana de Venezuela, y que este inmediatamente convoque una vez juramentado, a un Gran Cabildo a nivel mundial a todos los venezolanos, donde participe toda la diáspora que se ha visto obligada a abandonar nuestro país, y que haciendo uso de los Artículos 5, 70, 333, y 350 Constitucionales, se pronuncien a través de una Consulta Popular a escala nacional e internacional como medio de participación y protagonismo del pueblo, con la solidaridad y apoyo efectivo y de la Comunidad Internacional, para solicitar su permanencia en el Poder mas allá de los 30 días establecidos en el Artículo 233 Constitucional, y hasta que puedan darse las condiciones necesarias para una Elección Autentica y transparente de todos los Poderes Públicos en Venezuela. Esta Consulta Popular actuaría como un elemento disuasorio a quienes se empeñen en las practicas desestabilizadoras y definiría la ruta clara de la reinstitucionalización del país;

2.- Solicitar inmediatamente al Tribunal Supremo de Justicia Legítimo en nombre de la inmensa mayoría del pueblo soberano, que de persistir la situación indefinida de no juramentación de un Presidente Encargado de la República, proceda de manera urgente a decidir la situación de Vacío de Poder en Venezuela y se juramente a la brevedad posible a un Presidente Encargado de la República que convoque de igual manera a un Gran Cabildo a nivel mundial a todos los venezolanos;

3.- Ratificar, ante el resquebrajamiento institucional y legal del país, la necesidad de acudir a la Soberanía Popular, que reside en el pueblo soberano, que es titular del Poder Originario, máxima instancia superior inapelable de poder y de gobierno, acorde con lo establecido en el artículo 5 de la Constitución, para que exprese su soberana voluntad y decida mediante su mandato ratificador del 16J sobre el presente y futuro del país, definiendo la ruta del actuar político e institucional para el rescate y fortalecimiento de la libertad, la democracia y reinstitucionalización nacional. A la acción opresora ejercida desde la institucionalidad secuestrada por el régimen, enfrentemos la fuerza contundente más democrática de la Soberanía Popular;

4.- Convocar a todos los venezolanos, para el rescate del país y de su institucionalidad acogiéndonos a ejercer con firme, decidido y eficaz propósito, el mandato establecido en los artículos 5, 70, 333 y 350 constitucionales, para asumir lo que por derecho natural y venezolano nos es propio a todos sin excepción, investidos o no de autoridad para rescatar la República y su constitucionalidad del despotismo opresor y quienes con el colaboran;

5.- Priorizar en este proceso de reinstitucionalización, que preciso y prioritario es, establecer las condiciones necesarias institucionales, de origen y desempeño y apego a la Constitución que permitan con certeza ir a un proceso electoral en el entendido de que el mismo sea realizado en el momento oportuno y conveniente al interés supremo de la nación; y que esta herramienta de participación democrática no sea un fin para la reinstitucionalización necesaria, sino sea factor importante de unión, consolidación institucional, no distorsionador que fomente la desunión y la confrontación, en momentos que la nación nos convoca y exige a una verdadera unión para la acción firme y eficaz de salvación nacional;

6.- Acordar hacer llegar su solidaridad y estimulo en su ejemplar actuación al Legítimo Tribunal Supremo de Justicia, y sus honorables magistrados, en quien en este difícil momento de la República, tiene el pueblo de Venezuela depositada en esa instancia suprema, la confianza de que cumplirá con su honroso y dignificante deber de agotar todos sus esfuerzos constitucionales al servicio de Venezuela y su destino libre, justo y democrático;

7.- Reafirmar y hacer público el mayor agradecimiento a la Comunidad Internacional y todas su manifestaciones de expresión por su honrosa solidaridad y apoyo a la lucha por la libertad y la democracia de Venezuela y su disposición de prestar todo el apoyo que la soberanía popular requiera, sin que medien para ello instancias distintas al pueblo quien es titular del poder originario, que pretendan desvirtuar o postergarla por consideraciones interesadas o accesorias distintas del sentir humanitario y político nacional.

Alianza Nacional Constituyente

