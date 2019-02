Análisis ND: La UE frente a Trump, y Venezuela como la piedra que se arroja

Pedro García Otero / 31 ene 2019.- ¿Qué pasó hoy, día nueve de la crisis institucional generada por la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino por parte de la Asamblea Nacional?

Una mirada superficial diría que hubo una goleada de la oposición: Guaidó presentó el “Plan País” (y el país lo escucha); lo amenazaron con el FAES pero la cosa no pasó de ahí, sigue el régimen de Maduro sin atreverse a detenerlo; ese régimen, además, se marcó un recontra autogol con las detenciones de periodistas (y otro cuando puso a Jorge Arreaza a explicarlas); Josep Borrell anunció (aunque entre dientes y desde Rumanía), que sí, que en efecto, que el Estado español reconocerá a Juan Guaidó el lunes 4 de febrero, lo cual también es una buena noticia para la oposición; y al final del día, el Parlamento Europeo reconoció a Guaidó como legítimo presidente de Venezuela.

¿Y por qué no se siente así, entonces? ¿Por qué no hay euforia opositora? Porque el Parlamento Europeo aprobó un “grupo de contacto”, y le dio un plazo de 90 días.

Si eso le provoca un arqueo de cejas a cualquier venezolano opositor promedio (digamos que si esta crisis dura 90 días, probablemente Guaidó esté preso mucho antes), los nombres del “grupo de contacto” hacen que esas cejas lleguen hasta la nuca: Bolivia, Uruguay… ¿Será que la UE se unirá al “Grupo de Montevideo” que se reunirá el 7?

A un venezolano opositor promedio (nuevamente) cualquier iniciativa que suene a negociación con un Gobierno chavista le provoca, por lo menos, arcadas. Desde 2002, el chavismo ha demostrado su absoluta mala fe para la negociación. Siempre ha negociado desde una posición de fuerza y con un juego de suma cero en mente. Todo para él, cero para cualquier otro.

Y por más que uno pueda reconocer en Federica Mogherini y Beatriz Becerra a dos de las más grandes amigas de las libertades de Venezuela en el viejo continente, la prevención permanece, no importa que la alta comisionada de exteriores del Parlamento haya señalado que el objetivo es “lograr una resolución pacífica y democrática de la crisis”, y que no implica negociar con el régimen de Maduro (al cual no reconoce), y que la eurodiputada española haya pedido que “nadie vea oxígeno dónde no lo hay”, lo cierto es que el venezolano promedio vuelve a leer “90 días” y se vuelve a llevar las manos a la cabeza.

¿90 días más de esto? Complicado. ¿Qué sigue? ¿Cómo se hace un “grupo de contacto” de un Parlamento Europeo y países que no reconocen a Maduro? ¿Con quién contacta? ¿A través de Bolivia? ¿Qué negocia con quién? ¿Qué significa reconocer a Guaidó y luego intentar convencer a Maduro de que tiene que abandonar Miraflores pacíficamente? ¿Hacia dónde va la represión? (Parece obvio que hacia más).

Son demasiadas preguntas para las cuales, por ahora, no hay respuestas.

Respuesta demoledora

Estados Unidos sí respondió al “grupo de contacto”, a través de Mike Pence, y su respuesta fue brutal, aunque indirecta: implicó a Nicolás Maduro en narcotráfico por parte de la DEA. Otra metáfora de fútbol: saltó con los tacos por delante, por primera vez va tan de frente en acusar a Maduro de narcotráfico. Ese fue el expediente que se usó en Panamá para descabezar a Noriega hace 30 años. Y además John Bolton le advirtió a Maduro que la amnistía que le está ofreciendo Guaidó “no es eterna”.

Mientras, la alarma sobre el balón de oxígeno que 90 días representan para Maduro la hizo Marta Lucía Ramírez, la canciller colombiana. Colombia es, lo sabemos, el principal aliado de Estados Unidos en la región. (Por cierto, nadie ha manifestado asombro de saber que también las sanciones OFAC contra Pdvsa comienzan a ejecutarse en 90 días; es más, la mayoría de la gente ni se ha enterado de eso).

En uno de estos análisis contaba la anécdota de un embajador de un país europeo (uno muy grande, que tiene una posición totalmente frontal contra Maduro) que nos reunió a un grupo de periodistas para explicarnos por qué era una mala idea una acción unilateral de Estados Unidos en Venezuela.

Este embajador defendía (y defiende aún, estoy seguro) el multilateralismo, señalando que cada vez que EEUU ingresa solo en un conflicto internacional, las consecuencias son muy graves, y como ejemplo, ponía todo lo que desató la guerra de Irak hace 15 años.

Reacción binaria

Donald Trump, por supuesto, tiene muchas cosas detestables, además. Muchas cosas que algunos venezolanos detestábamos en Hugo Chávez, por ejemplo, las tiene Trump: la malcriadez y el “medalaganismo”, que también tenía el comandante. Eso también los hace populares, de lo cual se deduce que hay algo en el mundo que no funciona bien.

Pero también hace que desde muchos países, y especialmente desde los países europeos, se actúe en binario: Si Trump dice 1, Europa dice 0 (y este ha sido muy en particular el caso histórico del país del embajador con relación a EEUU, ya ustedes sabrán de qué país era). Toda Europa, en realidad, siente un soterrado desprecio hacia EEUU, que se agravó cuando este tuvo que salvarlos dos veces de sí mismos, entre 1914-1918 y 1939-1945.

Y si hace rato que Venezuela es la piedra que se arroja en la política interior de EEUU, América Latina y Europa, otro tanto pasa también en el campo de la política internacional.

¿Está el gobierno de Trump decidido a derrocar a Maduro? Al sol de hoy, sin ninguna duda. ¿A qué costo? Ahí comienzan las interrogantes, pero la determinación es muy ostensible. No han escaseado las amenazas contra el jefe de Estado cuestionado en este momento.

Europa, desde una posición quizás de más largo plazo, intenta usar el “poder blando” para convencerlo de que desaloje el poder. Y en la UE persisten las diferencias de matiz. España, desde luego, no tiene la posición que tenía con Rajoy, y Borrell puede decir un día que las elecciones hay que negociarlas con Maduro, aunque ese día haya sido el siguiente a que Sánchez dijo que reconocería a Guaidó. Italia, un país importante de la UE, declina reconocer a Guaidó porque señala, con toda razón, que la situación es complicada. Hay matices pero también hay consensos: Estos son que no quieren una acción unilateral de Trump y, sobre todo, que no quieren, una intervención militar.

Además, no habrá un reconocimiento conjunto de la UE; habrá reconocimientos individuales sin unanimidad. Eso le quita muchísima fuerza a la posición de la Unión Europea. Pero desde esta misma posición débil, la UE pretende brindar un “acompañamiento” en el cometido ciclópeo de unas elecciones en Venezuela.

El estancamiento de la crisis, en este momento, parece favorecer a Maduro. A fin de cuentas, si se ve la balanza de reconocimientos, unos 50 países reconocen a Guaidó, y unos 20 a él. Pero hay 200 naciones en el mundo, y estamos contando 70. Las otras 130, y muchos organismos multilaterales, como la ONU (que aclaró que no es su trabajo reconocer gobiernos) reconocen a quien les atienda el teléfono en el palacio de Gobierno.

Y ese, en este momento, sigue siendo Maduro. Es por eso que puede vender 15 toneladas de oro a Emiratos Árabes Unidos (esperen un nuevo gruñido, y muy duro, de EEUU, pero ya los árabes sabrán a qué precio lo están pagando y si eso vale la pena aguantarlo) y es por eso que la ONU dice que quiere mandar ayuda humanitaria a Venezuela, pero tiene que hablar primero con el Gobierno. Es decir, con Maduro.

Así que en resumidas cuentas, y ciertamente, la oposición sigue ganando enorme terreno en lo simbólico. Pero queda un largo camino por delante en lo fáctico.

Cuidado si esos 90 días no terminan pareciendo hasta cortos.

¿Será que el tiempo de Dios (o de la UE, o de EEUU, o el de Maduro, que aspira a presidenciales… en 2025) es perfecto?

La seguimos mañana.

