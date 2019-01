Análisis ND: El día en que el chavismo se quedó sin argumentos

Pedro García Otero / 22 ene 2019. Confieso que en los últimos días, he seguido con mayor asiduidad el discurso de los principales políticos del chavismo. Lo he hecho entendiendo que el chavismo le concede ventaja a la oposición para luego recuperarla en avalancha con toda la fuerza que le da la colusión de sus instituciones; y a conciencia de que el discurso de Nicolás Maduro y sus funcionarios más importantes normalmente encubre más de lo que dice, pero siempre dice lo que va a hacer.

Lo esperé de Diosdado Cabello en su rueda de prensa del lunes, donde le tira línea a todo el partido de Gobierno; lo esperé de la sentencia del TSJ. Hasta lo esperé de las declaraciones de Tarek William Saab este martes al mediodía, luego de que las protestas desbordaran Caracas la noche anterior; lo esperé hasta del propio Maduro, al momento de escribir estas notas.

Y nada.

Por supuesto, todos han dicho sus cosas: fundamentalmente, amenazar a la Asamblea Nacional, o como Delcy Rodríguez, que ejerce de vicepresidencia de la corporación en cuestión, acusar a quienes el lunes en la noche protestaron con bravura desde Cotiza hasta Propatria (que se dice fácil, pero que no había pasado en 30 años, desde el 27 de febrero de 1989) de estar “pagados por la oposición.

Por supuesto Delcy, Diosdado, Rodríguez Ichaso (el comandante del Ceofanb que también dio unas declaraciones lamentables, como lamentable fue el comunicado de la FAN desestimando el pequeño alzamiento de Cotiza en la madrugada del lunes) hablan desde un reflejo. En el caso de la vicepresidenta, el de los amores comprados con cajas CLAP, y las muy manifiestas dificultades que está enfrentando el chavismo para lograr armar tres marchas en Caracas, mañana por la mañana.

Lea más: Delcy Rodríguez: Protesta de este lunes fue “pagada por sectores extremistas de la derecha”

Diosdado puede decir que la ANC va a disolver la Asamblea Nacional; puede salir Juan José Mendoza Jover, quien actúa como presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (de uno de ellos) a señalar que las actuaciones de Juan Guaidó no existen; puede Tarek William Saab a decir que constituyen delito.

Y hasta pueden (?) meter preso al presidente de la Asamblea Nacional; pero eso no los hace legítimos. Las declaraciones de todos estos voceros durante estos días han resultado, como ha dicho con contundencia anglosajona John Bolton, bestia blanca del madurismo en EEUU, “hollow words”, palabras huecas.

¿Qué van a hacer, en serio? ¿Disolver la Asamblea Nacional? ¿Eso les resolvería algún problema? ¿Cambiaría algo? No representan, ni Cabello, ni Mendoza, ni Jover, poderes reconocidos más allá de ellos mismos; al frente del Tribunal Supremo de Justicia (a los tres frentes), el lunes en la noche, cientos de ciudadanos hartos de Maduro y todo lo que representa, protestaron.

Y ya no fue por un pernil. Exigieron lo mismo que están exigiendo la oposición y la comunidad internacional: Elecciones libres y un gobierno de transición. En Antímano y en los salones de la Unión Europea, en Bruselas, se comparte la misma opinión.

No es poca cosa.

II

Ya es un lugar común decir que Guaidó ha reactivado el sentimiento opositor con los cabildos abiertos. Pero ni Cotiza, ni Antímano, ni Charallave (¡Charallave!) eran territorios de la oposición. Cualquier conversación en la calle que uno escuche (me pasó esta semana en Río Chico en la bomba de gasolina, entre gente muy, pero que muy pobre) tiene al hastío con el Gobierno como monotema. Y lo que se dice de la élite gobernante es cualquier cosa menos bonito. Hay verdadera rabia. La cosa va mucho más allá de la oposición. La gente, el venezolano, 85%, están hartos.

Y por primera vez, ese 85% de hartazgo le está hablando al 15%. Lo han hecho Guaidó y lo los demás voceros de los Cabildos Abiertos: apelan a la razón de quienes sostienen este régimen a fuerza de bayonetas. Le están diciendo: Vente para acá. No sostengas a un régimen que “no garantiza nada a nadie”, como repite, en forma de mantra, Juan Guaidó. No te inmoles por esto. No te da nada.

Pero mientras la oposición llama a quienes sostienen al régimen (ilegítimo, con unas elecciones sin ningún reconocimiento, con dos óperas bufas como juramentaciones) al pensamiento liberador, desde las filas del Gobierno se les pide, o se les exige, directamente, lo contrario.

Está en todas las declaraciones de Padrino y de Rodríguez Ichaso, y a estas que da un funcionario del FAES a sus subordinados, quienes presumiblemente reprimen las manifestaciones:

Notable cómo el funcionario pide “dar la vida por el comandante en jefe”, y más notable la reacción de sus subordinados de primera fila; también para resaltar cómo pide “dejar la neutralidad, porque la neutralidad es el comienzo de la traición” y cómo señala que “no es momento de dudar”.

“Pensar es comenzar a desobedecer”, decían los comandantes nazis. Lo repiten funcionarios de la policía venezolana en 2019. “Pocos pero mejores”. Argumentos que nunca han dicho nada cuando las tripas suenan.

En un mundo en el que todos apelan a la razón, al régimen de Maduro le queda solo el dogma de fe. Un dogma de fe que no resiste la lógica más pueril, la de María Fernanda Rodríguez, de Cotiza, quien alcanzó notoriedad automática en las redes sociales por su comentario en video, prometió protestar:

“Cada día, el 23 si es posible, para bajar a ese coño ‘e madre que está allá, (inaudible), bien enconchao, bien gordo como un cochino. Y uno aquí pasando hambre. Qué arrecho”.

¿”Pagada” por Voluntad Popular? Un régimen que habla así ofende a un país. Ofende a María Fernanda y a millones de María Fernandas pasando necesidades en un ranchito, Eso, incluso sin ponerse a recordar los gustos de Delcy Rodríguez en materia de zapatos, mientras la propaganda del Gobierno habla de “igualdad”. Que son vox populi. Los suyos y los de todos los altos funcionarios del régimen.

III

A Guaidó y a quienes lo asesoran, además, se les puede reconocer que han construido momento político. La construcción de ese momento ha sido hecha coordinadamente con la comunidad internacional. Y además, superando a los que le exigían apresurarse, dar el paso en falso.

Faltan horas para el 23 de enero, y en 70 ciudades del mundo y en todo el país habrá concentraciones. Ya decenas de Gobiernos han dicho que reconocerían un Gobierno de transición. Ya la AN ha tomado su primera medida de Gobierno, no exenta de controversia (designar a Gustavo Tarre Briceño como embajador ante la OEA, lo que seguramente creará una polémica en el grupo hemisférico) y en este momento, tiene la aquiescencia de decenas de Gobiernos del mundo para encabezar una suerte de Gobierno interino.

Frente a eso, Maduro puede apelar a la fuerza de las instituciones, pero aparentemente no confía mucho en ellas: la semana pasada hizo llamados desesperados a EEUU y Europa para “dialogar”. La respuesta fue el silencio.

Puede amenazar cómo ha hecho Diosdado: Los Cabildos Abiertos tienen, hoy, un punto de firmeza, de constancia cívica, de certeza de tener la razón, que no tuvo ningún otro movimiento a lo largo de estos años. Y de paciencia, también. Lo que comenzará a suceder mañana será, finalmente, una disputa entre la razón y la “lealtad”.

¿Con qué cuenta Maduro para retener a la gente? ¿Cómo impedir que el “efecto Charallave” no se lo lleve por delante? (entendiendo que Charallave es solo un síntoma). ¿Tendrán calado en la FAN los llamados de Guaidó?

Estos parecen tiempos históricos. Guarden sus recuerdos de estos días.

20 años después, finalmente, el chavismo parece haberse quedado sin movimientos. No defiende a los pobres, no tiene metas elevadas, no tiene logros qué ofrecer. Está podrido de corrupción y es universalmente detestado.

Y aún pide lealtad.

No suena coherente.

vaya al foro

Etiquetas: 23 de enero | chavismo | EEUU | FANB | Juan Guaidó | manifestaciones | oposición | Union Europea